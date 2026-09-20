حماس : رام اللہ آپریشن مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی جارحیت کا جواب ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حماس اور فتح انتفاضہ نے مغربی کنارے میں رام اللہ کے قریب اسرائیلی بستی حلمیش کے نزدیک فائرنگ کے واقعے کو مسجد اقصیٰ کی مبینہ بے حرمتی اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی اقدامات کا جائز اور فطری جواب قرار دیا ہے۔
حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ حلمیش آپریشن اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے مسجد اقصیٰ کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات اور آبادکاروں کی مسلسل مبینہ خلاف ورزیوں کا عملی جواب ہے۔
حماس کے مطابق یہ کارروائی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے حملوں اور کارروائیوں کے خلاف بھی واضح پیغام ہے۔
دوسری جانب فتح انتفاضہ نے بھی رام اللہ کے شمال مغرب میں واقع اسرائیلی بستی نفیہ تسوف کے قریب کارروائی کو اسرائیلی پالیسیوں کا فطری ردعمل قرار دیا۔ تنظیم کے مطابق غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے اور دیگر فلسطینی علاقوں میں جاری اسرائیلی اقدامات اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔
واضح رہے کہ رام اللہ کے قریب فائرنگ کا یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب مسجد اقصیٰ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
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