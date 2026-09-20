یمنی حکومت کے ترجمان: مکہ پر حملے کا سعودی دعویٰ ’صدی کا جھوٹ‘ ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سبا کے مطابق، عمر البخیتی نے یمن کے خلاف سعودی عرب کی مسلسل فوجی کارروائیوں میں اضافے پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی صورت میں یمنی مسلح افواج کی جانب سے ’زیادہ طاقتور اور شدید جواب‘ دیا جائے گا۔
انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے مکہ مکرمہ کو یمن کی طرف سے نشانہ بنائے جانے کے دعوے کو ’صدی کا جھوٹ‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے عوام اس دعوے کی حقیقت سے آگاہ ہوچکے ہیں۔
یمنی ترجمان نے دارالحکومت صنعا کے رہائشی علاقوں پر سعودی فضائی حملوں اور بمباری کی بھی مذمت کی اور کہا کہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے حملوں کا سہارا لینا دشمن کے وحشیانہ طرزِ عمل کی عکاسی کرتا ہے۔
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