عراقچی کا فرانسیسی ہم منصب کو دوٹوک جواب: مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کریں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے فرانس کے وزیر خارجہ کے حالیہ پیغام کے ردعمل میں سخت الفاظ میں ردعمل ظاہر کیا۔
عراقچی نے لکھا کہ جنگِ آزادی کے دوران فرانس نے الجزائر کے 15 لاکھ شہریوں کا قتل عام کیا، جبکہ پیرس نے ان میں سے دسواں حصہ سے بھی کم ہلاکتوں کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود فرانس اپنی نوآبادیاتی جرائم پر معافی مانگنے سے مسلسل گریز کرتا رہا ہے۔
انہوں نے مزید لکھا:مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کریں، مسٹر بارو اس وقت آپ کی خاموشی، جب امریکا نے ہمارے اسکول کے بچوں کا قتل عام کیا، سب کچھ واضح کرتی ہے۔
اس سے قبل فرانس کے وزیر خارجہ ژان نوئل بارو نے ایران کے اندرونی معاملات کے حوالے سے مداخلت پر مبنی بیانات دیے تھے۔
آپ کا تبصرہ