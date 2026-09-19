ٹرمپ کو بڑا عدالتی جھٹکا، پناہ گزینوں کو نکالنے والی پالیسی غیر قانونی قرار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی پورٹ کے مطابق،امریکا میں ٹرمپ انتظامیہ کی متنازع امیگریشن پالیسیوں کو ایک اور بڑا عدالتی دھچکا لگ گیا ہے۔ امریکی وفاقی اپیل عدالت نے پناہ گزینوں کو ان کے آبائی ملک کے بجائے تیسرے ممالک میں بھیجنے کی پالیسی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔
تسنیم نیوز کے مطابق، امریکی عدلیہ اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان جاری کشمکش کے ایک تازہ مرحلے میں عدالت نے حکومت کی جانب سے پناہ گزینوں کی تیسرے ممالک کو بے دخلی سے متعلق متنازع منصوبے کو چیلنج کیا ہے۔
یہ پالیسی ٹرمپ انتظامیہ کی سخت گیر امیگریشن حکمتِ عملی کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی تھی، جس کے تحت امریکا میں موجود پناہ گزینوں اور تارکینِ وطن کو بعض صورتوں میں ایسے تیسرے ممالک بھیجا جانا تھا جو ان کے اصل وطن نہیں تھے۔
وفاقی اپیل عدالت کے فیصلے کے بعد اس پالیسی کے عملی نفاذ کو شدید قانونی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
عدالتی فیصلے میں، رپورٹ کے مطابق، حکومت کی جانب سے پناہ گزینوں کی ملک بدری کے طریقہ کار اور قانونی تقاضوں پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ عدالت نے اس امر پر زور دیا کہ حکومت کو کسی شخص کو تیسرے ملک بھیجنے سے قبل قانونی طریقہ کار اور متعلقہ حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔
ٹرمپ انتظامیہ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکا میں غیر قانونی ہجرت اور پناہ گزینوں کے معاملے پر سخت اقدامات پر زور دیا ہے۔ تاہم ان پالیسیوں میں سے بعض کو عدالتوں میں مسلسل قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
تازہ عدالتی فیصلہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی قرار دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پناہ گزینوں کو تیسرے ممالک منتقل کرنے کے حکومتی طریقہ کار پر مزید قانونی سوالات کھڑے ہوگئے ہیں۔
امریکی عدلیہ کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں پر یہ تازہ فیصلہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب واشنگٹن میں حکومت کی سخت گیر ہجرت پالیسیوں پر سیاسی اور قانونی بحث جاری ہے۔
وفاقی اپیل عدالت کے فیصلے نے حکومت کے لیے پناہ گزینوں کی بے دخلی کے منصوبوں پر عمل درآمد مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور اس پالیسی کے مستقبل کے حوالے سے بھی نئے سوالات اٹھ گئے ہیں۔
یوں ٹرمپ انتظامیہ کو اپنی متنازع امیگریشن پالیسی کے معاملے میں ایک اور اہم قانونی رکاوٹ کا سامنا ہے، جبکہ امریکی عدالتوں میں حکومت کے اقدامات کے خلاف قانونی جنگ بدستور جاری ہے۔
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