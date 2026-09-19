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مکہ معاہدے کی حیثیت صرف کاغذی ہے: مولانا کلب جواد نقوی 

19 ستمبر 2026 - 11:11
News ID: 1867285
مکہ معاہدے کی حیثیت صرف کاغذی ہے: مولانا کلب جواد نقوی 

مولانا سید کلب جواد نقوی نے شاہی آصفی مسجد لکھنؤ میں خطبہ جمعہ کے دوران مکہ معاہدے کو محض کاغذی قرار دیتے ہوئے اس کی عملی حیثیت پر سوال اٹھایا اور کہا کہ مسلمانوں کو امریکہ و اسرائیل کی سازشوں کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ انہوں نے سعودی عرب، عرب حکومتوں اور مکہ پر ڈرون حملے سے متعلق بعض دعوؤں پر بھی تنقید کرتے ہوئے ایران کو ظلم کے خلاف استقامت کی مثال قرار دیا۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، خطبہ جمعہ شاہی آصفی مسجد لکھنؤ میں مکہ معاہدے پر تنقید کرتے ہوئے مجلس علمائے ہند کے جنرل سکریٹری مولانا سید کلب جواد نقوی نے کہا کہ مکہ معاہدہ کی حیثیت صرف کاغذی ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ غلاموں کے درمیان ہواہ ے جس کی کوئی اہمیت نہیں ۔مولانا نے کہا کہ اگر اسرائیل پاکستان یا ترکیہ پر حملہ کرے تو کیا سعودی عرب معاہدے پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ امریکہ کے اشارے پر ہوا ہے جس کو عملی شکل دینا ممکن نہیں۔مولانا نے آگے کہا کہ یہ معاہدہ پہلے ہی دن ختم ہوگیا تھا جب سعودی عرب پر حملے کے بعد ان ملکوں نے کہا کہ یہ پرانا معاملہ ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ۔

مولانا نے سعودی عرب کے ذریعہ مکہ پر حملے کی افواہوں کو پھیلاکر مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔انہوں نے کہا کہ مکہ پر منصوبہ بند سازش کے تحت ڈرون گرایا گیا تاکہ اس کا الزام حوثیوں پر عائد کرکے مسلمانوں کی رائے کو ان کے خلاف کر دیا جائے ۔لیکن سعودی عرب کا یہ منصوبہ ناکام ہوگیا۔مولانا نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کا غلام ہے ۔عرب حکومتوں نے کبھی مسلمانوں کے مفاد میں کام نہیں کیا بلکہ ہمیشہ امت کے مفاد کو ٹھیس پہنچائی ہے ۔

مولانا نے کہا کہ اگر آزادی اور ظلم کے خلاف استقامت کا درس لینا ہے تو ایران سے لینا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ ایران آج بھی ظالموں کے خلاف سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹا ہو اہے ۔مولانا نے کہا کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار کے لئے کوشاں ہیں لہذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ بغیر اتحاد کے کامیابی ممکن نہیں لہذا اپنے اتحاد کی طاقت کو ہرگز کمزور نہ ہونے دیں ۔اگر آج امریکہ ایران میں ناکام ہوا ہے تو اسکی بڑی وجہ ایرانی قوم کا اتحاد ہے ۔ایران میں ظلم کی شکست ہوئی اور مظلومیت کی فتح ہوئی ہے ۔مولانا مزید کہاکہ امریکہ خلیج فارس سے اتنی رسوائی کے ساتھ نکلے گاکہ دوبارہ آنے کی ہمت نہیں ہوگی ۔

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