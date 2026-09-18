یمن: مخا میں سعودی فوجی اڈے سے اہم خفیہ دستاویزات اور عسکری راز برآمد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، المسیرہ نیٹ نے تعز کے مغربی ساحل پر واقع مخا کے ایک پہاڑ کے اندر سعودی دشمن کی جانب سے قائم کیے گئے جدید آپریشنل کمانڈ مرکز کا مختصر دورہ کیا اور وہاں سے متعدد دستاویزات، عسکری راز، فوجی تنصیبات کی تفصیلات، سعودی افسران کے دفاتر اور ان کے فرار کے آثار کی تصاویر نشر کیں۔
اس فوجی مرکز کا داخلی راستہ مٹی کے حفاظتی پشتوں اور لوہے کے ستونوں سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ یہ مقام آبادی سے دور ایک ایسے علاقے میں قائم کیا گیا تھا جس کا انتخاب بظاہر خاص منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ مرکز میں داخل ہونے کا راستہ ایک پہاڑی ٹیلے کے نیچے بنائی گئی سرنگ سے گزرتا تھا، جس کی چوڑائی دو میٹر سے زیادہ نہیں تھی۔
یہ سرنگ قیادت اور کنٹرول کے ان کمروں تک پہنچتی تھی جہاں جدید آلات، کمپیوٹرز، ڈیجیٹل نظام، نگرانی، منصوبہ بندی اور رصد کے لیے اسکرینیں اور یمن کے خلاف قائم سعودی اتحاد کے مشترکہ آپریشنز سے متعلق وائرلیس مواصلاتی نظام موجود تھا۔
کیمرے نے مرکز کے مختلف دفاتر اور وہاں موجود کاغذات کی بھی عکاسی کی، جن میں خفیہ فوجی ذمہ داریوں اور عسکری سرگرمیوں سے متعلق فائلیں اور دستاویزات شامل تھیں۔
یہ مقام مغربی ساحل میں سعودی حمایت یافتہ فوجی سرگرمیوں کے لیے قائم مرکزی کمانڈ اور کنٹرول مرکز کا حصہ تھا۔ یہاں ایک وسیع اجلاس گاہ بھی موجود تھی جہاں سعودی قیادت اپنے مقامی حلیفوں کے ساتھ اجلاس کرتی تھی۔ اس اجلاس گاہ کی دیوار پر ’’مخا کے جدید آپریشنل بیس کے لیے مشترکہ افواج کی کمان‘‘ درج تھا۔
مرکز میں معلومات، نگرانی، ہتھیاروں اور مختلف آلات کے لیے متعدد شعبے اور دفاتر بھی قائم کیے گئے تھے۔
کیمرے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ سعودی قیادت اور اس کے مسلح گروہوں نے دوپہر کا کھانا مکمل کیے بغیر ہی مرکز خالی کر دیا۔ میز پر کھانے کی باقیات اب بھی موجود تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں فوری طور پر فرار ہونا پڑا۔ میز پر متعدد اہم اور خفیہ دستاویزات بھی موجود تھیں جن پر متعلقہ حکام کی منظوری اور دستخط درکار تھے۔
ان دستاویزات میں سے ایک کاغذ پر چائے گرنے کے باوجود اس کا متن اب بھی پڑھا جا سکتا تھا۔ اس کی سربراہی پر سعودی وزارت دفاع کا نشان موجود تھا اور یہ ایک جدید آپریشنل بیس کی جانب سے ’’ایریڈیئم IC-SAT100 سیٹلائٹ وائرلیس مواصلاتی آلہ‘‘ وصول کیے جانے کی رسید تھی۔
ان دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی فریق ان علاقوں میں اپنے مقامی مسلح گروہوں اور یمنی جغرافیے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ اس کے اپنے زیرِ قبضہ علاقے ہوں، نہ کہ محض نگرانی، حمایت یا دور سے اثر و رسوخ کا معاملہ ہو۔
یہ زیرِ زمین جدید آپریشنل مرکز مغربی ساحل میں سعودی حمایت یافتہ مسلح گروہوں اور مختلف دھڑوں کی سرگرمیوں کو چلانے والا مرکزی مرکز تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سعودی افسران اور طارق عفاش چھپتے تھے اور جہاں سے ریاض میں موجود سعودی فریق کی جانب سے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھایا جاتا تھا۔
سعودی افواج کے پیچھے چھوڑے گئے متعدد دستاویزات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یمنی مسلح افواج کے مجاہدین کی کارروائیاں انتہائی مؤثر، درست اور فیصلہ کن تھیں، جنہوں نے یمنی علاقوں کو نشانہ بنانے والے متعدد منصوبوں کو ابتدائی مرحلے ہی میں ناکام بنا دیا۔
کیمرہ اس مقام کے مختلف حصوں میں گھومتا رہا اور بڑی تعداد میں ڈیجیٹل و تحریری معلومات، فائلیں اور عسکری راز سامنے لاتا رہا۔ ان دستاویزات سے سعودی منصوبوں اور ان کے مختلف ذرائع و وسائل کی تفصیلات سامنے آتی ہیں، جو ان کے قیام سے لے کر سعودی فریق کے اچانک فرار تک کی صورت حال کو واضح کرتی ہیں۔
ان تمام دستاویزات پر سعودی فریق اور اس سے قبل یمنی عوام کے خلاف جارحیت میں شریک دیگر فریقوں کے آثار موجود ہیں، جو یمن کی قومی خودمختاری پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششوں سے متعلق تھے۔
یہ مقام سعودی افسران اور کمانڈروں کی موجودگی کے لیے مخصوص تھا اور اس میں مغربی ساحل میں سعودی حمایت یافتہ مسلح گروہوں کی سرگرمیوں کو چلانے والے جدید آپریشنز کے دفتر کا انتہائی اہم عسکری خفیہ ریکارڈ موجود تھا۔
اس کے علاوہ درجنوں کمپیوٹرز اور ایک مکمل ڈیجیٹل لائبریری بھی موجود تھی، جسے متعلقہ اداروں نے فوری طور پر وہاں سے منتقل کر لیا۔ یہاں موجود انٹیلی جنس اور آپریشنل معلومات صرف ان علاقوں تک محدود نہیں تھیں بلکہ ان کا براہِ راست تعلق سعودی فریق اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر اس کے دیگر معاونین سے تھا۔
ان دستاویزات میں مالی ادائیگیوں، ماہانہ بنیادوں پر دسیوں ہزار سعودی ریال وصول کرنے والے افراد کے نام، گزشتہ برسوں کے دوران مغربی ساحل پر جاری فوجی سرگرمیوں اور مختلف علاقوں میں انجام دی جانے والی جنگی ذمہ داریوں کی تفصیلات بھی موجود تھیں۔
اس کے علاوہ متعدد ایسے سینسرز اور نگرانی کے آلات بھی موجود تھے جو مغربی ساحل کے مختلف علاقوں میں پھیلے سعودی حمایت یافتہ مسلح گروہوں کو سعودی فریق سے جوڑتے تھے۔
پہاڑ کے دامن سے لے کر چوٹی تک اور اس کے بیرونی حصے سے اندرونی حصے تک پورا پہاڑ ایک ایسے فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا گیا تھا جہاں مختلف سینسرز، نگرانی اور فوجی رصد کے جدید آلات نصب تھے۔
پہاڑ کے اندر ایسے آپریشنل کمرے بھی موجود تھے جہاں فوجی نگرانی، معلومات کی پروسیسنگ، ڈیٹا محفوظ کرنے اور مختلف رپورٹس تیار کرنے کا کام کیا جاتا تھا۔
یہ ویڈیو رپورٹ سعودی حمایت یافتہ مسلح گروہوں کے مزید خفیہ مراکز کا سراغ لگانے کا سلسلہ جاری رکھتی ہے تاکہ ان کے پیچھے چھوڑی گئی دستاویزات، معلومات، شواہد، منصوبوں اور سعودی سرپرستوں سے متعلق مزید حقائق سامنے لائے جا سکیں۔
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