اسمرہ سے قاہرہ تک؛ یمن کے خلاف عربستان کا اتحاد بنانے کا منصوبہ ناکام

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن میں حالیہ پیش رفت، خصوصاً یمنی مسلح افواج کی جانب سے ملک کے مغربی ساحل اور آبنائے باب المندب پر کنٹرول مضبوط کیے جانے نے افریقہ کے شاخِ افریقہ کے خطے کو نئے چیلنجز سے دوچار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے خطے کے ممالک کے مختلف مؤقف ہیں، تاہم اب تک جو بات واضح ہوتی ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے ان ممالک کو اپنے ساتھ ملانے میں ناکامی ہے۔
لبنان کے اخبار الاخبار کی رپورٹ کے مطابق، اس صورتحال میں اریٹیریا کا مؤقف خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اریٹیریا کے وزیر خارجہ عثمان صالح نے 11 ستمبر کو کہا کہ یمن میں جاری تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے بحیرہ احمر کے ساحلی ممالک، جن میں یمن بھی شامل ہے، سے مطالبہ کیا کہ بحیرہ احمر میں آزادانہ بحری آمدورفت یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے یمن کو ایسا ملک قرار دیا جہاں کوئی ایک حکومت پورے ملک پر مکمل اختیار نہیں رکھتی۔
اسی دوران اریٹیریا کی وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات پر صیہونی ریاست کے تعاون سے خطے میں سامراجی پالیسیاں اختیار کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ ابوظہبی نے بحیرہ احمر میں اپنے تجارتی مفادات سے آگے بڑھ کر کردار اختیار کر لیا ہے۔
عثمان صالح نے بحیرہ احمر کے ساحلی ممالک، جسے مصر کی جانب بالواسطہ اشارہ بھی سمجھا جا رہا ہے، سے مطالبہ کیا کہ وہ افریقہ کے شاخِ افریقہ میں اپنی بندرگاہوں پر کنٹرول بڑھانے اور خطے میں اپنی موجودگی مضبوط کرنے کے لیے ابوظہبی کے تزویراتی مقاصد کے حوالے سے محتاط رہیں۔
اریٹیریا کا مؤقف اور باب المندب کی اہمیت
اسمرہ کا مؤقف اس لیے بھی اہم ہے کہ یمنی مسلح افواج نے اریٹیریا کے ساحل کے قریب واقع بعض جزائر، جن میں جبل زُقر جزیرہ بھی شامل ہے، پر اپنا کنٹرول بڑھایا ہے۔ گزشتہ سال بعض ذرائع ابلاغ نے سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے کی بنیاد پر امکان ظاہر کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات اور صیہونی ریاست نے اس جزیرے پر 2 ہزار میٹر طویل فضائی پٹی تعمیر کی ہے۔
اریٹیریا کے مؤقف کی اہمیت ان سابقہ رپورٹس کے تناظر میں بھی بڑھ جاتی ہے جن میں انصار اللہ تحریک اور اریٹیریا کے حکام کے درمیان تعاون کا ذکر کیا گیا تھا۔
مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے اریٹیریا کے ایران کے ساتھ تعلق اور تہران کی قیادت میں قائم محور کے قریب آنے سے متعلق دعووں سے قطع نظر، اسمرہ کی پالیسیاں، جن میں نومبر 2022 میں جنگِ تیگرائے کے خاتمے کے بعد ابی احمد کی حکومت کے ساتھ شراکت داری ختم کرنا بھی شامل ہے، عملی طور پر متحدہ عرب امارات اور صیہونی ریاست کی قیادت میں جاری علاقائی و بین الاقوامی غلبے کے منصوبوں اور امریکہ کی خاموش حمایت سے متصادم رہی ہیں۔
قومی خودمختاری پر مبنی یہ پالیسیاں اریٹیریا کو سعودی عرب اور یمن کے درمیان جاری تنازع میں، خصوصاً باب المندب کے حوالے سے، ایک اہم فریق بنا سکتی ہیں۔
جبوتی؛ آزادانہ بحری آمدورفت پر زور
جبوتی نے بھی 13 ستمبر کو آزادانہ بحری آمدورفت اور بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنانے کے اپنے واضح عزم کا اعادہ کیا اور ایک بار پھر یمن کے بحران کے سیاسی، جامع اور پائیدار حل کا مطالبہ کیا۔
اس مؤقف کے اعلان کے چند گھنٹے بعد بحیرہ احمر کے دو تزویراتی جزیروں پر یمنی مسلح افواج کے کنٹرول میں آنے کی خبریں سامنے آئیں۔ ان اطلاعات کے مطابق یمنی مسلح افواج اب جبوتی میں قائم امریکی ’’کیمپ لیمونیر‘‘ سے صرف 34 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور یہ اڈہ اب یمنی مسلح افواج کے ڈرونز اور میزائلوں کی زد میں آ گیا ہے۔
کیمپ لیمونیر افریقہ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے اور اسے یمن کے خلاف کسی بھی ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کے لیے اہم نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ تاہم مغربی ذرائع ابلاغ کی سابقہ رپورٹس کے مطابق جبوتی نے کئی مواقع پر امریکی فوج کو یمن کے خلاف حملوں کے لیے کیمپ لیمونیر استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا۔
امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو یہ بتائے جانے کے ساتھ کہ فی الحال یمن کے خلاف براہِ راست مداخلت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، جبوتی میں امریکی فوج کے کردار سے متعلق رپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں۔ ان رپورٹس میں امریکی کردار کو باب المندب کی حفاظت میں معاونت تک محدود قرار دیا گیا ہے۔
ان رپورٹس کے مطابق میزبان ملک کی جانب سے طے کیے گئے امریکی فوجی دستوں کی موجودگی کے انتظامات ان کے مشن پر پابندیاں عائد کرتے ہیں اور ان کی سرگرمیوں کو انسدادِ دہشت گردی کی کارروائیوں تک محدود رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جبوتی کی سرزمین سے یمن کے خلاف براہِ راست فوجی محاذ کھولنے کی گنجائش موجود نہیں۔
امریکہ کی جانب سے اختیار کی جانے والی یہ احتیاط جبوتی کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ سعودی عرب گزشتہ برسوں کے دوران اس ملک کے اہم اتحادیوں میں شامل رہا ہے۔
بن سلمان کا دورۂ قاہرہ؛ ریاض کے لیے محدود ہوتے راستے
ایسی صورتحال میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا حالیہ دورۂ قاہرہ بھی ریاض کے محدود ہوتے راستوں کی ایک علامت قرار دیا جا رہا ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب مصر اور اریٹیریا یمن کے خلاف فوجی کارروائی میں شرکت کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں۔
قاہرہ کا مؤقف اس اندازے پر مبنی ہے کہ بحیرہ احمر کے جنوبی حصے میں مستقل بحران کا مرکز قائم ہونے سے یہ صورتحال کئی سال تک جاری رہ سکتی ہے اور سعودی عرب کی فوجی طاقت، حتیٰ کہ دوست ممالک کی افواج کی حمایت حاصل ہونے کی صورت میں بھی، ضروری نہیں کہ اس تنازع کو آسانی سے اپنے حق میں ختم کر سکے۔
بن سلمان کا مصر کا دورہ ریاض میں امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں کے ساتھ سعودی ولی عہد کی ایک خفیہ ملاقات کے چند گھنٹے بعد ہوا۔ اس دورے کے ساتھ ان قیاس آرائیوں نے بھی جنم لیا کہ مصر کو سعودی عرب کے ساتھ، حتیٰ کہ انٹیلی جنس معلومات کے تبادلے کے شعبے میں بھی، شامل کرنے کا منصوبہ موجود ہے۔
تاہم بظاہر قاہرہ اس معاملے میں بالکل مختلف حکمتِ عملی اختیار کر رہا ہے، اگرچہ سعودی عرب کو مطمئن کرنے کے لیے مصر بعض محدود عملی اقدامات کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر سکتا ہے۔
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