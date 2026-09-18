بحرین میں روزانہ گرفتاریوں کے دوران حکومت کے انسانی حقوق سے متعلق دعوے پر سوالات

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین کے شاہی دیوان کے وزیر خالد بن احمد آل خلیفہ نے بادشاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے قومی ادارہ برائے انسانی حقوق کے سربراہ علی احمد الدرازی سے ملاقات کی۔ الدرازی نے اس موقع پر ادارے کی جانب سے بحرین میں انسانی حقوق کی صورت حال اور اس حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر مبنی سال 2025 کی تیرہویں سالانہ رپورٹ پیش کی۔
شاہی دیوان کے وزیر نے بادشاہ کی جانب سے ادارے، اس کے ارکان اور سیکریٹریٹ کو نیک خواہشات پہنچائیں اور رپورٹ کو بحرین میں انسانی حقوق کے میدان میں ’’کامیابیوں اور مسلسل پیش رفت‘‘ کی علامت قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ بادشاہ انسانی حقوق کے فروغ، قانون کی حکمرانی اور انصاف کے استحکام کی حمایت کرتے ہیں۔
یا بادشاہ عوام کو نادان سمجھتے ہیں یا خود بے خبر ہیں
مرآۃ البحرین نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ یہ بحرین ہے، جہاں ہر روز شہریوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکام بڑے اطمینان سے انسانی حقوق کے میدان میں ’’کامیابیوں‘‘ اور ان سے متعلق رپورٹ کی بات کرتے ہیں۔
ویب سائٹ کے مطابق اس صورت حال کی دو ہی ممکنہ وجوہات ہیں: یا تو بادشاہ عوام کو نادان سمجھتے ہیں یا پھر وہ خود ملک میں جاری حالات سے بے خبر ہیں۔ تاہم زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ تمام ریاستی اداروں پر اختیار رکھنے والا حکمران ان کارروائیوں سے بخوبی واقف ہے جو ان شہریوں کے خلاف جاری ہیں جو حکومت کو پسند نہیں اور اس کی خوشامد نہیں کرتے۔
مرآۃ البحرین نے سوال اٹھایا کہ جب سیاسی اور مذہبی اظہارِ رائے اور مؤقف کے باعث گرفتاریاں، طلبی اور مقدمات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو کس ’’انسانی حقوق کی کامیابی‘‘ کا جشن منایا جا رہا ہے؟ جب ایک بحرینی شہری کو آج بھی اپنے سیاسی و مذہبی مؤقف، اظہارِ خیال اور سرگرمیوں کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے تو ’’مسلسل پیش رفت‘‘ کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟
ویب سائٹ نے مزید کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری بیانیہ نہ صرف حقیقت کو بہتر بنا کر پیش کرتا ہے بلکہ اسے الٹ کر بھی دکھاتا ہے؛ گرفتاری کو ’’قانونی اقدام‘‘، پابندی کو ’’تنظیم سازی‘‘ اور عوامی فضا کو محدود کرنے کو ’’نظام کی حمایت‘‘ قرار دیا جاتا ہے، پھر شہریوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام اقدامات کو انسانی حقوق کی کامیابی تسلیم کریں۔
مرآۃ البحرین نے اس صورت حال کو مزید طنزیہ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ شاہی دیوان میں پیش کی جاتی ہے اور پھر وہی طاقت، جو سکیورٹی، عدالتی، قانون سازی اور انتظامی معاملات میں فیصلہ سازی کے اختیارات رکھتی ہے، اس رپورٹ کی تعریف کرتی ہے؛ گویا وہ خود اس صورت حال کی بنیادی ذمہ دار نہیں بلکہ ایک غیر جانب دار نگران ادارہ ہے۔
ویب سائٹ نے سوال کیا کہ اگر بحرین میں انسانی حقوق کی صورت حال واقعی اتنی ہی اچھی ہے جتنا سرکاری طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر گرفتاریاں، طلبی اور پابندیاں ختم کیوں نہیں ہوتیں؟ اظہارِ خیال خطرے کا باعث کیوں بنتا ہے؟ اور ایسی مذہبی و سیاسی سرگرمیاں جو مقررہ حدود سے آگے بڑھیں، ان کے خلاف سکیورٹی مقدمات کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟
مرآۃ البحرین کے مطابق بحرین کو ایسی رپورٹ کی ضرورت نہیں جو اس کی اپنی تعریف کرے، بلکہ ایسے حقیقی حقوق کی ضرورت ہے جن کے احترام کا یقین دلانے کے لیے اقتدار کو بار بار عوام کو قائل نہ کرنا پڑے۔
ویب سائٹ نے آخر میں کہا کہ ایسے ملک میں جہاں عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک اظہارِ خیال کر سکتے ہیں، انسانی حقوق کے بارے میں سرکاری بیانات ایک بنیادی سوال پیدا کرتے ہیں:
اگر یہ انسانی حقوق کی کامیابیاں ہیں تو پھر سرکوبی کی شکل کیا ہے؟
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