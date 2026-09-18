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اقوام متحدہ کا ایران میں مبینہ جنگی جرائم پر امریکا سے جواب دہی کا مطالبہ

18 ستمبر 2026 - 13:27
News ID: 1866958
اقوام متحدہ کا ایران میں مبینہ جنگی جرائم پر امریکا سے جواب دہی کا مطالبہ

اقوام متحدہ نے ایران میں امریکی کارروائیوں سے متعلق جنگی جرائم کی رپورٹ کے نتائج کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کے احتساب کی ضرورت پر زور دیا ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ ایران میں امریکی جنگی جرائم سے متعلق اقوام متحدہ کے تحقیقاتی مشن کی رپورٹ سے آگاہ ہے۔

دوجارک نے رپورٹ کے نتائج کو’کم از کم کہنا ہو تو چونکا دینے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے مؤقف کے مطابق ایسے افراد کے بارے میں جواب دہی ضروری ہے جن کی کارروائیوں کے نتیجے میں دوسرے ملک کے شہری ہلاک ہوئے۔

انہوں نے کہا کہ ایران میں ہونے والی کارروائیوں اور ان کے نتیجے میں سامنے آنے والے واقعات کے حوالے سے احتساب کے اصول کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
 

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