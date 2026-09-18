اسلامی مقدسات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز کریں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بقائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد اقصیٰ سمیت تمام اسلامی مقدس مقامات پر کسی بھی قسم کی تعرض اور وہاں موجود زائرین و مقیم افراد کو دھمکیاں قابل مذمت ہیں۔
انہوں نے کہا کہ صرف مکہ مکرمہ کی جانب جانے والے راستے میں ایک ڈرون کو مار گرائے جانے کا دعویٰ کسی مخصوص فریق کو موردِ الزام ٹھہرانے کی بنیاد نہیں بن سکتا، خصوصاً جب یمن کی حکومت نے اس دعوے کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔
بقائی نے کہا کہ اسلامی مقدسات کے معاملے کو سیاسی اور سکیورٹی تنازع بنانے اور اسے اشتعال انگیزی یا خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے استعمال کرنے سے روکا جانا چاہیے۔
ایرانی ترجمان نے مزید کہا کہ خطے میں حالیہ مہینوں کے دوران متعدد مبینہ ’’فالس فلیگ‘‘ کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ ان کے بقول، ان کارروائیوں کا مقصد اسرائیل اور امریکا کی مبینہ کارروائیوں سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانا اور اسلامی ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کرنا ہے۔
بقائی نے زور دیا کہ ایسے دعووں کے معاملے میں حقائق سامنے آنے سے پہلے کسی فریق پر الزام عائد کرنے سے گریز اور انتہائی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔
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