شیخ رسول رامیشویچ: مسلمانوں کے اتحاد کا وقت آ گیا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روسی میڈیا کارکن شیخ رسول رامیشویچ نے عالمی مجمع قادمون کے زیر اہتمام منعقدہ پہلی بین الاقوامی کانفرنس ’’بعثت امت محمد‘‘ سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے عوام کی مشکلات اور خطے کی صورتحال کی طرف اشارہ کیا اور مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے کی تکالیف اور مشکلات کو اپنا درد سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا: ’’ہم فلسطین، ایران، عراق اور لبنان میں اپنے بھائیوں کا درد محسوس کرتے ہیں۔‘‘
رامیشویچ نے خطے میں جاری حالات سے متاثرہ عوام اور مختلف گروہوں کے لیے ہونے والی مادی و معنوی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول، اسلام کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کی کوششوں کو مسلمانوں اور مجاہدین کی مزاحمت کا سامنا ہے۔
روسی میڈیا کارکن نے اس بات پر زور دیا کہ ’’اتحاد کا وقت آ گیا ہے، اختلاف کا نہیں۔‘‘ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر ایمان اور باہمی یکجہتی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔
انہوں نے اسلامی دنیا کے وسیع جغرافیائی دائرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ سے کازا، دمشق سے تہران اور قاہرہ سے بغداد تک مسلمانوں کے درمیان یکجہتی کا فروغ ضروری ہے۔
رامیشویچ نے اپنے خطاب کے اختتام پر مسلمانوں کے اتحاد کو مضبوط بنانے، اسلام کی فتح اور ان مسلمانوں کی حمایت کے لیے دعا کی جو دین اور اپنی قوم کے دفاع کی راہ میں سرگرم ہیں۔
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