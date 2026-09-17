شیخ محمد قدورہ: علمائے امت کو ظلم کے خلاف متحدہ مؤقف اپنانا چاہیے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فلسطین کے بدر الکبریٰ مرکز کے سربراہ شیخ محمد قدورہ نے عالمی مجمع قادمون کے زیر اہتمام منعقدہ پہلی بین الاقوامی کانفرنس ’’بعثت امت محمد‘‘ سے خطاب کرتے ہوئے عالم اسلام کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور مسلمانوں اور علمائے امت سے ظلم و جارحیت کے خلاف متحدہ مؤقف اپنانے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے قرآن کریم کی آیات ’’وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا‘‘ اور ’’وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کو ظلم اور جارحیت، خصوصاً ان اقدامات کے مقابلے میں جنہیں انہوں نے امریکہ اور صیہونی ریاست کی جانب سے خطے کی اقوام کے خلاف قرار دیا، ایک متحد قوت کی طرح کردار ادا کرنا چاہیے۔
قدورہ نے عالم اسلام کی صورتحال کے حوالے سے آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے مؤقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گزشتہ برسوں کے دوران مختلف اقوام، خصوصاً فلسطین، لبنان، یمن، عراق اور افغانستان کے عوام کے خلاف ہونے والی جارحیت اور ظلم کے خلاف مؤقف اختیار کیا اور ظلم کے مقابلے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
فلسطین کے بدر الکبریٰ مرکز کے سربراہ نے مزید کہا کہ مظلوم کی حمایت کسی ایک فرد، رہنما یا حکمران تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اور پوری امت کو ظلم کے خلاف مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ظلم اور استکبار کا مقابلہ انسانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے اور اسے کسی کے مذہب، قومیت یا سیاسی مقام تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ مسلمانوں کو جہاں بھی ظلم ہو، وہاں مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے۔
قدورہ نے غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بعض علمائے عالم اسلام کی جانب سے اس خطے کے حالات پر خاموشی یا ناکافی ردعمل پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ علمائے امت کو جس طرح مختلف ادوار میں بعض اسلامی ممالک کے بحرانوں اور تنازعات پر ردعمل دیا ہے، اسی طرح غزہ کے عوام کی مشکلات کے حوالے سے بھی واضح مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔
انہوں نے علمائے عالم اسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے اور علما کو ظلم و استکبار کے خلاف ایک آواز بن کر کھڑا ہونا چاہیے۔
فلسطین کے بدر الکبریٰ مرکز کے سربراہ نے مزید کہا کہ ظلم کی مخالفت ظالم کی شناخت اور نعروں سے بالاتر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی فرد یا گروہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ظلم کرے تو مسلمانوں کو اس کے ظالمانہ اقدامات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔
قدورہ نے آخر میں امت مسلمہ کی قرآن کریم کی تعلیمات اور سیرت رسول اکرم (ص) کی جانب واپسی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی اتحاد کو حقیقی معنوں میں معاشرے میں نافذ ہونا چاہیے؛ ایسا اتحاد جو اقوام کو ایک دوسرے کے قریب لائے، نہ کہ ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ دعوت عالم اسلام کے بیدار ضمیروں تک پہنچے گی اور مسلمان اتحاد، آگاہی اور اپنی دینی و انسانی ذمہ داریوں پر عمل کی راہ پر واپس آئیں گے۔
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