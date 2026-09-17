دیرالزور سے شامی شہری کا پیدل مکہ مکرمہ کی جانب سفر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، دیرالزور کے نواحی گاؤں زغیر جزیرہ سے تعلق رکھنے والے شامی شہری عبداللہ حمود النایف نے مکہ مکرمہ کی جانب پیدل سفر کا آغاز کیا ہے۔
النایف شدید گرمی، صحرائی راستوں اور سفر کی دشواریوں کے باوجود فرات کے علاقے سے روانہ ہوا اور صحرا عبور کرنے کے بعد تدمر شہر کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے السخنہ شہر کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔
اس شامی شہری کا کہنا ہے کہ اس سفر کا فیصلہ اسے بار بار آنے والے ان خوابوں کے بعد ہوا جن میں اس نے حضرت محمد مصطفیٰ (ص) کی زیارت کی۔ اس نے ان خوابوں کو بیت اللہ الحرام جانے اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنے کی دعوت سمجھا ہے۔
النایف کے اس سفر نے ان علاقوں کے رہائشیوں کی توجہ بھی حاصل کی جہاں سے وہ گزر رہا ہے۔ متعدد افراد اس کی مدد کے لیے آگے آئے اور اسے پانی اور کھانا فراہم کیا۔ السخنہ میں سڑکوں پر تعینات سکیورٹی اہلکاروں نے بھی اس کی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ ایک مقامی شہری نے اس کی میزبانی اور بنیادی ضروریات پوری کرنے کی پیشکش کی۔
النایف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جب تک اس میں پیدل چلنے کی طاقت موجود ہے، وہ اپنا سفر جاری رکھے گا اور اپنی آخری منزل اللہ کی مرضی پر چھوڑتا ہے۔
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