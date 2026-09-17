مائیک ٹائسن نے مسجد کی تعمیر کے لیے 2 لاکھ 50 ہزار ڈالر عطیہ کردیئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سابق عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن مائیک ٹائسن نے امریکہ میں ایک مسجد کی تعمیر کے اخراجات میں مدد کے لیے 2 لاکھ 50 ہزار ڈالر عطیہ کیے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق، یہ مالی تعاون امریکہ میں مسلم کمیونٹی کے مذہبی مراکز کے بنیادی ڈھانچے کی حمایت اور مسجد کی تعمیر مکمل کرنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
مائیک ٹائسن 1990 کی دہائی میں اسلام قبول کرنے کے بعد گزشتہ کئی دہائیوں سے اسلامی تعلیمات سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ وہ فلاحی سرگرمیوں کے علاوہ مختلف مواقع پر مسلم کمیونٹی سے متعلق پروگراموں اور اجتماعات میں بھی شرکت کرتے رہے ہیں اور اپنی سماجی حیثیت کو مسلم کمیونٹی کی حمایت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔
ٹائسن کے اس اقدام کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی پذیرائی ملی ہے۔ مسلم کمیونٹی سے وابستہ متعدد افراد نے اسے امریکہ میں مذہبی مراکز کی حمایت اور مسلم معاشرے کے ساتھ یکجہتی کے فروغ کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔
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