  صنعا: سعودی عرب جھوٹ اور سازش سے اپنی شکست نہیں چھپا سکتا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،یمنی خبر رساں ادارے سبا کے مطابق، البخیتی نے کہا کہ یمن کے صوبہ مأرب کی فضائی حدود میں سعودی ایف-15 جنگی طیارہ گرائے جانے سے ریاض کے ان دعوؤں کی تردید ہوگئی ہے کہ وہ یمن میں جاری بمباری میں براہِ راست ملوث نہیں۔
انہوں نے کہا کہ بدھ کو جاری کی گئی طیارے کے ملبے کی تصاویر، جن میں اس پر سعودی پرچم بھی نمایاں ہے، اس بات کا ثبوت ہیں کہ یمن پر سعودی فضائی حملے جاری ہیں۔ البخیتی نے سعودی عرب پر الزام عائد کیا کہ وہ اپنی کارروائیوں کی ذمہ داری اپنے حمایت یافتہ مسلح گروہوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
صنعا حکومت کے ترجمان نے سعودی عرب کے ان الزامات کو بھی مسترد کیا جن میں یمن کی جانب سے مکہ مکرمہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان کے بقول یہ الزامات سعودی عرب کی مبینہ ناکامیوں اور مشکلات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یمن نے گزشتہ برسوں کے دوران سعودی حملوں اور محاصرے کے باوجود اپنے دفاع اور اپنے دعویٰ کردہ جائز حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے ایک روز قبل دعویٰ کیا تھا کہ یمنی فورسز نے مأرب کی فضائی حدود میں سعودی عرب کا ایک ایف-15 جنگی طیارہ مقامی ساختہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے مار گرایا۔ ان کے مطابق طیارہ سعودی حمایت یافتہ فورسز کی کارروائیوں میں معاونت کر رہا تھا۔
یحییٰ سریع نے مزید دعویٰ کیا کہ سعودی جنگی طیاروں نے تعز، لحج، الجوف، حجہ، مأرب، صعدہ اور البیضاء سمیت مختلف یمنی صوبوں میں 450 سے زائد فضائی حملے کیے، جن میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔
انہوں نے مکہ مکرمہ کو نشانہ بنانے سے متعلق سعودی دعوے کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یمنی کارروائیاں صرف سعودی فوجی اڈوں اور تیل کی تنصیبات کو ہدف بناتی ہیں اور مقدس مقامات کو کوئی خطرہ نہیں۔
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