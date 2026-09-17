انصار اللہ کا سعودی عرب کو سخت انتباہ، تقدس نمائی حملوں سے نہیں روک سکتیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی انصار اللہ تحریک کے سینئر رکن حزام الاسد نے سعودی عرب کو خبردار کیا ہے کہ یمنی مسلح افواج سعودی سرزمین پر فوجی اڈوں، تیل تنصیبات اور اہم مراکز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔
حزام الاسد نے سعودی عرب کی جانب سے بعض تنصیبات پر خانہ کعبہ سے منسوب علامات استعمال کرنے کے معاملے پر کہا کہ مقدس علامتوں کا استعمال یمن کی فوجی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔
انہوں نے یمنی فورسز کی جانب سے مقدس مقامات کو نشانہ بنانے کے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے کعبہ کی علامات کا استعمال عوامی رائے کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔
الاسد کے مطابق یمنی حملوں کا مقصد فوجی جارحیت کا خاتمہ اور یمن پر عائد جامع محاصرے کا خاتمہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدس مقامات کے حقیقی محافظ یمنی عوام ہیں۔
دوسری جانب انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے بھی سعودی عرب سے متعلق حالیہ میڈیا مہم پر ردعمل دیتے ہوئے مکہ مکرمہ پر یمنی حملے کے الزام کو مسترد کیا۔
البخیتی نے کہا کہ یمن کی جانب سے مکہ مکرمہ پر حملے کا الزام سعودی حکومت کی جانب سے اپنی مسلسل فوجی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پھیلایا جانے والا جھوٹ ہے۔
انہوں نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کی مذہبی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام خود کو اسلامی مقدسات کے دفاع میں پیش پیش سمجھتے ہیں اور ان کے بقول یمن کا مقدس مقامات کو نشانہ بنانا قابل قبول نہیں۔
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