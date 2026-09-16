سعودی عرب سفر سے متعلق امریکی شہریوں کو سفارتخانے کی وارننگ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ریاض میں امریکی سفارتخانے نے بدھ کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی مفادات کو ممکنہ طور پر نشانہ بنائے جانے کے خدشے کے پیش نظر سعودی عرب کے سفر پر نظرثانی کریں۔
عراقی خبر رساں ایجنسی واع کے مطابق امریکی سفارتخانے نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں امریکی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ملک کے سفر پر نظرثانی کریں۔ سفارتخانے نے اس ہدایت کی وجہ امریکی مفادات کو ممکنہ طور پر نشانہ بنائے جانے کے خدشے کو قرار دیا ہے۔
امریکی سفارتخانے نے اپنے شہریوں کو سعودی عرب اور یمن کے درمیان واقع سرحدی علاقوں کا سفر نہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ بیان میں جنگ سے پیدا ہونے والے خطرات کو اس انتباہ کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔
یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں سکیورٹی کی صورتحال اور امریکی مفادات پر ممکنہ حملوں کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث واشنگٹن نے خطے کے مختلف ممالک میں موجود اپنے شہریوں کے لیے سکیورٹی ہدایات مزید سخت کر دی ہیں۔
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