نتن یاہو کا نیویارک پہنچنے کا منصوبہ تبدیل، ممدانی کے ممکنہ اقدام کا خدشہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صیہونی حکومت آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے نیویارک پہنچنے کے منصوبے میں تبدیلی کر رہی ہے۔
صیہونی سکیورٹی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نتن یاہو کے آئندہ دورہ نیویارک کے دوران ان کا سرکاری طیارہ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر نہیں اترے گا۔
اس فیصلے کی وجہ سکیورٹی حکام کی جانب سے یہ خدشہ بتایا گیا ہے کہ نیویارک کے میئر زہران ممدانی سفر کے دوران اس طیارے کو ایئرپورٹ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہ دیں۔
اسی دوران متعلقہ حکام نیویارک کے سفر کے لیے دیگر آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں، جن میں ریاست نیوجرسی کا نیوآرک لبرٹی ایئرپورٹ یا کسی قریبی فوجی اڈے پر طیارہ اتارنے کا آپشن بھی شامل ہے۔
اخبار یدیعوت آحرونوت کے مطابق یہ دورہ سخت سکیورٹی انتظامات میں ہوگا۔ امریکی خفیہ سروس نے نتن یاہو کی سکیورٹی میں اپنا کردار مزید بڑھا دیا ہے اور طے کیا گیا ہے کہ امریکہ پہنچنے سے لے کر ان کی روانگی تک ان کی حفاظت کی ذمہ داری امریکی سکیورٹی اہلکاروں کے پاس ہوگی۔
دوسری جانب نیویارک میں نتن یاہو کی متوقع رہائش گاہ کے قریب اور اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے اطراف ان کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے موقع پر احتجاجی مظاہروں کی ایک نئی لہر متوقع ہے، جبکہ یہودی برادری کے بعض گروہ بھی نتن یاہو کی حمایت میں تقریبات منعقد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
نیویارک کے میئر زہران ممدانی نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ اپنی حکومت کی قانونی ٹیم کے ساتھ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر صیہونی وزیراعظم نیویارک پہنچتے ہیں تو غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں بین الاقوامی عدالت کی جانب سے جاری گرفتاری کے وارنٹ پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے پاس نتن یاہو کو گرفتار کرنے کا قانونی اختیار نہیں ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس معاملے پر اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ نتن یاہو کو ’’کسی بھی صورت اور کسی بھی طریقے سے امریکہ کے اندر گرفتار نہیں کیا جائے گا‘‘۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا تھا جب ممدانی کے دورہ نیویارک سے متعلق بیانات نے تنازع کھڑا کر دیا تھا۔
نتن یاہو بدھ کی دوپہر امریکہ پہنچنے اور جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ اس دورے کے دوران ٹرمپ سے متوقع ملاقات بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ امریکی صدر نتن یاہو کے نیویارک پہنچنے سے قبل ہی شہر سے روانہ ہو جائیں گے۔
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