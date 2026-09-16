انٹرسیپٹ: ایران کے ساتھ جنگ نے امریکی فوج کو شدید دباؤ میں ڈال دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی ویب سائٹ انٹرسیپٹ نے مشرق وسطیٰ میں فوجی کارروائیوں سے واقف دو امریکی حکام کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کئی ماہ سے جاری لڑائی کے نتیجے میں امریکی فوج پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں، دفاعی ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی، فوجی آلات اور اڈوں کو پہنچنے والے نقصانات اور فوجی اہلکاروں کی طویل تعیناتی نے امریکی فوجی صلاحیت پر اضافی دباؤ ڈال دیا ہے۔
رپورٹ میں ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے موجودہ صورتحال کو ’’ناقابلِ استمرار‘‘ قرار دیا گیا ہے۔ اس عہدیدار کے مطابق ایران کو شکست دینے کے لیے امریکی بحریہ کی صلاحیت کے بارے میں وائٹ ہاؤس کا ابتدائی اندازہ درست ثابت نہیں ہوا۔
ایک اور امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کا درست اندازہ نہیں لگایا اور جنگ کے لیے ابتدا ہی سے مناسب منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔
امریکی فوجی اڈوں پر دباؤ
انٹرسیپٹ نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خطے میں بحرین، قطر، اردن اور دیگر ممالک میں موجود بعض امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے نتیجے میں امریکی فوجی تنصیبات اور آلات کو نقصان پہنچا ہے۔
رپورٹ میں بحرین میں امریکی پانچویں بحری بیڑے کی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کا حوالہ دیتے ہوئے بعض بنیادی ڈھانچے کی بحالی کی لاگت کا تخمینہ کروڑوں ڈالر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح قطر کے العدید اڈے میں امریکی مشترکہ فضائی کارروائیوں کے مرکز اور خطے میں دیگر امریکی فوجی مراکز کو پہنچنے والے نقصانات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
میزائل شکن ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی
انٹرسیپٹ کے مطابق امریکی فوج پر دباؤ کی اہم علامات میں سے ایک میزائل شکن ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی ہے۔
رپورٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق جنگ کے دوران امریکی پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائلوں کے ذخائر میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔
رپورٹ میں جنگ کے ابتدائی دنوں میں بڑے پیمانے پر گولہ بارود کے استعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ امریکہ کو اپنی افواج اور اتحادیوں کی جانب داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کو بیک وقت روکنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
بحری بیڑے پر دباؤ اور رسد کے مسائل
انٹرسیپٹ نے رپورٹ کے ایک حصے میں امریکی بحری بیڑے کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ طویل عرصے تک جنگی بحری جہازوں، خصوصاً طیارہ بردار بحری جہازوں کو خطے میں تعینات رکھنے سے عملے اور آلات پر شدید دباؤ پڑا ہے۔
رپورٹ کے مطابق بحرین میں امریکی پانچویں بحری بیڑے کے اڈے کے آپریشنل نظام سے باہر ہونے کے بعد رسد کی سہولیات کا ایک حصہ بحر ہند میں واقع ڈیاگو گارسیا منتقل کرنا پڑا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایندھن، خوراک اور دیگر ضروری سامان کی ترسیل کا فاصلہ بڑھ گیا ہے، جس سے خطے میں موجود امریکی بحری جہازوں کو رسد فراہم کرنے کے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں۔
فوجی آلات کو نقصان اور ہلاکتوں میں اضافے کا دعویٰ
انٹرسیپٹ نے اپنی رپورٹ میں جن ذرائع کا حوالہ دیا ہے، ان کے مطابق ایران کے خطے کے کئی ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات اور آلات پر حملوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں عمارتوں، طیاروں اور ڈرونز کو نقصان پہنچا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جولائی کے آغاز سے اب تک سیکڑوں امریکی فوجی شہید یا زخمی ہو چکے ہیں اور اردن اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے دوران بھی امریکی اہلکاروں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
وائٹ ہاؤس کے دعوے اور زمینی رپورٹس میں اختلاف
رپورٹ کے اختتام پر انٹرسیپٹ نے امریکی حکام کے ان دعوؤں کے مقابلے میں، جن میں ایران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچنے کی بات کی گئی ہے، ان مسائل کا ذکر کیا ہے جن کا سامنا امریکی حکام کے مطابق خود امریکی فوج کو کرنا پڑ رہا ہے۔
تاہم، انٹرسیپٹ کی رپورٹ میں پیش کیے گئے بہت سے دعوے امریکی حکام کے بیانات اور میڈیا کے تجزیوں پر مبنی ہیں، جبکہ امریکی فوج کو پہنچنے والے نقصانات، ہتھیاروں کے ذخائر اور امریکی افواج کی عملیاتی صورتحال سے متعلق بعض دعوؤں کی آزادانہ طور پر تصدیق دستیاب نہیں ہے۔
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