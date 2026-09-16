شام میں مہنگائی کے خلاف جولانی حکومت کے دور کا سب سے بڑا احتجاج

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شام کے مختلف علاقوں، شمال مشرق اور وسطی علاقوں سے لے کر شمال مغرب تک ہونے والے وسیع احتجاجی مظاہرے ملک میں بڑھتے ہوئے معاشی اور معاشی مشکلات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس بحران نے شامی عوام کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے اور آبادی کا ایک بڑا حصہ خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔
لبنانی اخبار الاخبار کے مطابق، یہ احتجاج ایسے وقت میں ہورہے ہیں جب جولانی حکومت کے عہدیدار مسلسل سرمایہ کاری کے معاہدوں اور معاشی ترقی کے دعوے کررہے ہیں۔ تاہم مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان وعدوں کا شامی عوام کی روزمرہ زندگی پر اب تک کوئی نمایاں اثر نہیں پڑا۔
ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ؛ احتجاج کی نئی لہر کا آغاز
شام میں احتجاج کی حالیہ لہر، جسے جولانی حکومت کے دور میں ملک کی سب سے بڑی احتجاجی لہر قرار دیا گیا ہے، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شروع ہوئی۔ بعض مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 40 فیصد تک اضافہ کیا گیا۔
نئے فیصلے کے تحت 95 اوکٹین پٹرول کی قیمت 195 شامی لیرہ فی لیٹر جبکہ 90 اوکٹین پٹرول کی قیمت 185 نئی شامی لیرہ فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت بھی بڑھا کر 175 لیرہ فی لیٹر کردی گئی۔
گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت 1600 لیرہ جبکہ صنعتی گیس سلنڈر کی قیمت تقریباً 2570 لیرہ مقرر کی گئی ہے۔
احتجاج شمال مشرقی شام سے شروع ہوا
احتجاج کا آغاز شام کے شمال مشرقی علاقوں بالخصوص حسکہ، دیرالزور اور رقہ سے ہوا، تاہم بعد میں یہ حلب، ادلب اور سویداء تک پھیل گیا۔
مظاہرے مختلف انداز میں کیے گئے، جن میں عوامی اجتماعات، ٹائر جلانا، اہم اور بین الاقوامی شاہراہیں بند کرنا اور تیل سے بھرے ٹینکروں کو گزرنے سے روکنا شامل تھا۔ یہ اقدام اس لیے بھی اہم ہے کہ یہی علاقے شام کے اہم ترین تیل پیدا کرنے والے علاقوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے باشندوں کو پٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا ہے۔
شام کے بعض علاقوں میں گاڑیوں کے ڈرائیور بھی احتجاج میں شامل ہوگئے۔
حسکہ اور دیرالزور میں تیل کی شاہراہیں بند
صوبہ حسکہ میں اس صوبے کے جنوبی مضافات میں واقع مرکدہ کا قصبہ احتجاج کے اہم مراکز میں تبدیل ہوگیا۔ شہریوں نے اس علاقے کی مرکزی شاہراہ بند کردی جو حسکہ اور دیرالزور کو آپس میں ملاتی ہے اور بعض تیل بردار ٹینکروں کو گزرنے سے روک دیا۔ مظاہرین نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
صوبہ دیرالزور میں بھی مشرقی اور مغربی مضافات کے متعدد قصبوں اور دیہات میں احتجاج ہوا۔ ان میں سے ایک اہم احتجاج مشرقی دیرالزور کے مضافات میں واقع الطیانہ قصبے میں ہوا، جہاں مظاہرین نے ٹائر جلائے اور انہیں سڑکوں پر رکھ دیا۔
دیرالزور کے مغربی مضافات میں الکسرہ اور محیمیدہ کے علاقوں میں بھی اسی نوعیت کے احتجاج ہوئے جس کے باعث گاڑیوں کی آمدورفت متاثر ہوئی۔ الحریجیہ قصبے میں بھی احتجاج اور اسی طرح کے اقدامات کی اطلاعات سامنے آئیں۔
احتجاج رقہ اور حلب تک پہنچ گیا
احتجاج کا دائرہ صوبہ رقہ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں تک بھی پھیل گیا۔ مظاہرین نے حویجہ شنان کے قریب دیرالزور اور حلب کو ملانے والی بین الاقوامی شاہراہ بند کردی اور خام تیل سے بھرے ٹینکروں کو گزرنے سے روک دیا۔
رقہ کے مضافات میں واقع الکرامہ قصبے میں بھی احتجاج ہوا جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح کی سرگرمیوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔
صوبہ حلب میں بھی احتجاج شہروں اور مضافاتی قصبوں تک پہنچ گیا۔ اعزاز اور الباب شہروں میں مظاہرین نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نعرے لگائے اور فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
حلب شہر میں طریق الباب کے علاقے میں واقع الحلوانیہ چوک پر بھی احتجاجی اجتماع ہوا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بسوں کے بعض ڈرائیوروں نے بھی بڑھتے اخراجات کے خلاف کام بند کردیا اور نئی قیمتوں کے مطابق کرایوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔
ادلب میں M5 شاہراہ بند
صوبہ ادلب میں بھی احتجاج معرۃ النعمان شہر اور اس کے اطراف تک پہنچ گیا۔ شہریوں نے شہر کے قریب جلتے ہوئے ٹائروں کے ذریعے بین الاقوامی M5 شاہراہ بند کردی۔
ادلب کے مضافات میں کفر روما کے علاقے میں بھی اسی نوعیت کا احتجاج ہوا جبکہ احتجاج اور ہڑتالوں کا دائرہ مزید وسیع کرنے کے مطالبات بھی سامنے آئے۔
مظاہرین: ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ زراعت اور ٹرانسپورٹ کو متاثر کرے گا
مجموعی طور پر شامی مظاہرین نے جولانی حکومت سے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ان کے مطابق اس فیصلے سے شام کے زرعی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں کو شدید نقصان پہنچے گا اور بالآخر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔
یہ احتجاج ایسے وقت میں ہورہے ہیں جب شامی عوام کی آمدنی میں شدید کمی آئی ہے اور مسلسل معاشی مشکلات نے خاندانوں پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے۔
جولانی حکومت کے عہدیداروں نے قیمتوں میں اضافے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور مرمت و دیکھ بھال کے لیے بانیاس ریفائنری کی بندش اس فیصلے کی وجوہات میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عارضی ہے۔
تاہم یہ وضاحت مظاہرین کو مطمئن نہیں کرسکی۔ بعض مظاہرین نے جولانی حکومت کے عہدیداروں کی جانب سے مہنگی لگژری گاڑیوں کی نمائش اور ان کے بقول عوام کی حقیقی زندگی سے حکام کے فاصلے پر بھی اعتراض کیا۔
ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ؛ صرف ایک چنگاری
شام میں مسلسل بگڑتی معاشی صورتحال کے پیش نظر احتجاج کی نئی لہر غیر متوقع نہیں تھی، تاہم احتجاج کا پھیلاؤ اور مظاہرین کی سخت زبان اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عوامی غصہ صرف ایندھن کی قیمتوں میں اضافے تک محدود نہیں ہے۔
جولانی حکومت کے عہدیداروں نے گزشتہ مہینوں کے دوران پیداوار میں اضافے، برآمدات بڑھانے اور پٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر انحصار کم کرنے کے متعدد وعدے کیے ہیں، لیکن ان وعدوں کے اثرات ابھی تک شامی عوام کی زندگی میں نمایاں طور پر نظر نہیں آئے۔
اس کے علاوہ شمال مشرقی شام کے کسانوں سے خریدی گئی گندم کی قیمت کی ادائیگی بھی تاخیر کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ پہلے سے موجود معاشی اور معاشی مشکلات کی ایک طویل فہرست میں ایک اور سنگین مسئلے کے طور پر شامل ہوگیا ہے۔
جولانی حکومت کی عوامی غصہ کم کرنے کی کوشش
عوامی غصہ کم کرنے کی کوشش میں جولانی حکومت کے قریب سمجھے جانے والے ذرائع ابلاغ اور کارکنوں نے حکومت کے سربراہ احمد الشرع، جنہیں ابومحمد جولانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی ممکنہ تقریر سے متعلق خبریں نشر کیں، تاہم بعد میں ان خبروں کی تردید کردی گئی۔
اسی دوران مجلس الشعب کے بعض ارکان نے جولانی حکومت کے وزیر توانائی سے پارلیمنٹ میں سوال کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا، تاہم اس مجلس کو وزیر کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔
الشرع نے دبئی میں عرب میڈیا کے اجلاس میں شرکت کے دوران بھی شامی عوام سے بالواسطہ خطاب کیا اور آنے والے دور میں حالات بہتر ہونے کی بات کی۔
معیشت کو 2010 کی سطح پر واپس لانے کا وعدہ
جولانی حکومت کے سربراہ نے اپنی گفتگو میں ایک بار پھر شام کی معاشی ترقی کا دعویٰ کیا، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی تفصیلی اعداد و شمار پیش نہیں کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق حکومت کے خاتمے کے وقت شام کی معیشت کا حجم تقریباً 20 ارب ڈالر تھا، جو رواں سال بڑھ کر تقریباً 32 ارب ڈالر ہوگیا ہے۔
الشرع نے مزید کہا کہ شام کی معیشت آئندہ سال یعنی 2027 میں 2010 کی سطح پر واپس آسکتی ہے۔
انہوں نے شام کے معاشی ڈھانچے میں تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شام کی معیشت تقریباً سوشلسٹ نوعیت کی تھی اور اب اسے آزاد منڈی کی معیشت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق بعض فیصلے ان شہریوں کو پسند نہیں آسکتے جو موجودہ حالات کا ماضی سے موازنہ کرتے ہیں۔
جولانی حکومت کے سربراہ نے مزید دعویٰ کیا کہ شام کے پاس 70 ملین افراد کے لیے خوراک پیدا کرنے کی ضروری صلاحیت موجود ہے اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی کی صورت میں یہ صلاحیت بڑھ کر 100 ملین افراد کی ضروریات پوری کرنے تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کے مطابق اس سے خطے کے ایک بڑے حصے کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
الشرع نے خلیجی عرب ممالک کی شام میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر بھی زور دیا اور ان ممالک سے سرمایہ کاری بڑھانے کا مطالبہ کیا۔
معاشی وعدوں اور عوام کی روزمرہ زندگی میں بڑھتا فاصلہ
الشرع کے بیانات جولانی حکومت کے قیام کے آغاز سے کیے جانے والے معاشی وعدوں سے ہم آہنگ ہیں، جن میں معاشی ترقی، سرمایہ کاری میں اضافے اور شام میں پیداوار بڑھانے کے دعوے شامل ہیں۔
تاہم احتجاج کے پھیلاؤ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان وعدوں اور شامی عوام کی روزمرہ زندگی میں محسوس کیے جانے والے حالات کے درمیان نمایاں فاصلہ پیدا ہوگیا ہے۔
اس تناظر میں شام میں احتجاج کی موجودہ لہر کو صرف پٹرول یا ڈیزل کی قیمت میں اضافے پر ردعمل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ احتجاج کی چنگاری ضرور بنا ہے، لیکن جن معاشی مشکلات نے عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا ہے، وہ اس فیصلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پرانی ہیں۔
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