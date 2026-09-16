ونس: امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کا امکان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی نائب صدر جے ڈی ونس نے اخبار نیویارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے ساتھ جاری جنگ کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے متفق ہیں کہ جنگ امریکی وسط مدتی انتخابات کے فوراً بعد ختم ہوسکتی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی وسط مدتی انتخابات تک ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول مزید کھو دے گا۔
امریکی نائب صدر نے کہا کہ اس تزویراتی آبی گزرگاہ سے بحری جہازوں کی آمدورفت معمول کی سطح کے 50 فیصد سے زیادہ تک بحال ہوچکی ہے۔
ونس نے کہا کہ واشنگٹن اس وقت جنگ کے دوسرے مرحلے میں ہے۔ ان کے مطابق پہلے مرحلے میں ایران کے جوہری پروگرام، روایتی فوجی صلاحیت اور طاقت کو خطے میں استعمال کرنے کی صلاحیت کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسرے مرحلے کا مقصد ایران کو اپنی صلاحیتیں دوبارہ بحال کرنے سے روکنا اور عالمی استحکام برقرار رکھنا ہے۔
آپ کا تبصرہ