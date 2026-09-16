فوربس: دوسری صدارتی مدت کے دوران ٹرمپ کی دولت میں 2.7 ارب ڈالر کا اضافہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دولت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اقتصادی جریدے فوربس نے 15 ستمبر کو اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا کہ ٹرمپ نے اپنی دوسری صدارتی مدت کے آغاز سے اب تک اپنی دولت میں 2.7 ارب ڈالر کا اضافہ کیا ہے۔ فوربس کے مطابق ٹرمپ کی موجودہ دولت تقریباً 7 ارب ڈالر ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2024 کے صدارتی انتخاب میں کامیابی کے بعد ٹرمپ کی دولت میں 2.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، جس میں کرپٹو کرنسی کے منصوبوں سے حاصل ہونے والی آمدنی اور بیرونِ ملک کاروباری معاہدوں نے اہم کردار ادا کیا۔ فوربس کے مطابق ستمبر میں تازہ ترین تخمینے کی بنیاد پر ٹرمپ کی مجموعی دولت 7 ارب ڈالر ہے۔
فوربس نے مزید لکھا کہ امریکی تاریخ میں کسی شخص نے سیاست سے اس قدر دولت حاصل نہیں کی۔
جریدے کے مطابق 47ویں امریکی صدر کے اثاثوں کا بڑا حصہ کرپٹو کرنسی اور نقدی سمیت فوری طور پر قابلِ استعمال اثاثوں پر مشتمل ہے، جن کی مجموعی مالیت 2.4 ارب ڈالر ہے۔ ٹرمپ کے گولف کلب اور تفریحی املاک کی مالیت مزید 1.8 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔
فوربس نے ٹرمپ کی رئیل اسٹیٹ سرمایہ کاری کی مالیت 1.1 ارب ڈالر بتائی ہے، جبکہ ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ کی مالیت ایک ارب ڈالر ہے۔ یہی کمپنی سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کی مالک ہے۔
رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے ذاتی برانڈ اور لائسنسنگ سے متعلق کاروبار کی مالیت تقریباً 700 ملین ڈالر ہے۔
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