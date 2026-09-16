یمنی مسلح افواج کا دعویٰ: مأرب میں سعودی F-15 جنگی طیارہ مار گرایا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کا ایک F-15 جنگی طیارہ مار گرایا گیا ہے، جبکہ مأرب کے آسمان میں F-15 اور ٹائفون جنگی طیاروں پر مشتمل سعودی عرب کی دو جنگی فارمیشنز کا بھی مقابلہ کیا گیا۔
سعودی F-15 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ
المسیرہ ٹی وی کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے آج بدھ کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ یمنی فورسز نے اللہ کی مدد سے مأرب کے آسمان میں سعودی فوجی دستوں کی حمایت میں جارحانہ کارروائیاں کرنے والے سعودی F-15 جنگی طیارے کو مار گرایا۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ مذکورہ جنگی طیارے کو مقامی ساختہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔
مأرب کے آسمان میں سعودی جنگی طیاروں کا مقابلہ
بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی مسلح افواج نے مقامی ساختہ میزائلوں کے ذریعے مأرب کے آسمان میں F-15 اور ٹائفون جنگی طیاروں پر مشتمل سعودی عرب کی دو جنگی فارمیشنز کا مقابلہ کیا۔
یمنی مسلح افواج کے مطابق، یہ جنگی طیارے مار گرائے گئے طیارے کا ملبہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم یمنی کارروائی کے بعد انہیں واپس جانے پر مجبور ہونا پڑا۔
فضائی حملوں کا مقابلہ جاری رکھنے کا عزم
بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی مسلح افواج فضائی حدود اور ملکی خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی جارحیت اور خلاف ورزی کا مقابلہ جاری رکھیں گی اور یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گی۔
یمنی مسلح افواج نے اس کارروائی کو یمن اور اس کے عوام کے خلاف جارحیت کا مقابلہ کرنے کی کارروائی قرار دیا ہے۔
ایک ہفتے میں 450 سے زائد فضائی حملوں کا دعویٰ
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی فضائیہ نے رواں ہفتے کے دوران F-15 اور ٹائفون جنگی طیاروں کے ذریعے 450 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں۔
بیان کے مطابق یہ حملے خمیس مشیط اور الطائف کے فوجی اڈوں سے کیے گئے اور تعز، لحج، الجوف، حجہ، مأرب، صعدہ اور البیضاء کے صوبوں کو نشانہ بنایا گیا۔
یمنی مسلح افواج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔
مقدس مقامات کو نشانہ بنانے کے الزامات کی تردید
بیان کے ایک اور حصے میں یمنی مسلح افواج نے سعودی حکام کی جانب سے مکہ مکرمہ کو نشانہ بنائے جانے سے متعلق الزامات کو مسترد کیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی جانب سے مقدس مقامات کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ یمنی مسلح افواج کی کارروائیوں میں تیل کی تنصیبات اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ اہداف مقدس مقامات سے فاصلے پر واقع ہیں۔
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