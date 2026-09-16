امریکی و سعودی حملے کے خدشے پر حشد الشعبی کے مراکز خالی، سکیورٹی ہائی الرٹ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کے اندر امریکہ اور سعودی عرب کے ممکنہ نئے حملوں کی اطلاعات کے بعد حشد الشعبی سے وابستہ بعض گروہوں نے اپنے کچھ مراکز خالی کرنے اور متعدد اہلکاروں کو مخصوص مقامات سے ہٹانے کے ساتھ اپنی سکیورٹی تیاری بڑھا دی ہے۔
حشد الشعبی کی ایک بریگیڈ کے ایک کمانڈر نے لبنانی اخبار الاخبار سے گفتگو میں بتایا کہ بعض یونٹس اور بریگیڈز کو دو سے تین روز کے لیے اپنے کچھ مراکز خالی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان کے مطابق اس اقدام کی وجہ سعودی عرب کی جانب سے امریکی مدد کے ساتھ عراق کے اندر ممکنہ حملے سے متعلق اطلاعات ہیں۔
ان کے مطابق ممکنہ حملہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حالیہ حملوں کے ردعمل میں کیا جا سکتا ہے۔
حشد الشعبی میں ہائی الرٹ
اس کمانڈر نے مزید کہا کہ حشد الشعبی نے احتیاطی اقدامات شروع کر دیے ہیں اور اپنی سکیورٹی تیاری اور ہائی الرٹ کی سطح بڑھا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کسی حملے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر اس لیے کہ ماضی میں بھی حشد الشعبی کے ٹھکانوں کو امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے نشانہ بنایا جا چکا ہے۔
تاہم انہوں نے کہا کہ حشد الشعبی کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف اور وزیر اعظم علی الزیدی کی کوششوں پر بھروسا کر رہا ہے۔
انہوں نے واضح کیا: ’’اعلیٰ سکیورٹی قیادت کی ہدایات کے دائرے سے باہر کوئی مسلح فوجی سرگرمی نہیں ہو رہی۔‘‘
حشد الشعبی کے کمانڈر نے خبردار کیا کہ عراق پر کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ اسے عراق کی خودمختاری اور ملکی سکیورٹی فورسز پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔
سعودی تیل پائپ لائن پر حملے کے بعد کشیدگی
یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کی سرزمین سے اڑنے والے ڈرونز نے ریاض اور مدینہ کے علاقوں میں ’’ایسٹ ویسٹ‘‘ تیل پائپ لائن کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس پائپ لائن کی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔
سعودی عرب کے اعلان کے بعد عراقی حکام نے اس کارروائی کی تحقیقات شروع کرنے اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی اطلاع دی۔
ریاض نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ علی الزیدی کی درخواست پر فی الحال فوری جوابی کارروائی سے گریز کیا جائے گا، تاہم سعودی عرب نے اپنی سلامتی اور تنصیبات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
بغداد کی کشیدگی پھیلنے سے روکنے کی کوشش
عراقی سیاسی ذرائع نے اخبار الاخبار کو بتایا ہے کہ گزشتہ دنوں عراقی حکومت کی مشاورت کا بنیادی محور سعودی عرب پر حملے کے اثرات کو عراق کے اندر کسی باہمی تصادم میں تبدیل ہونے سے روکنا رہا ہے۔
عراق کے وزیر اعظم نے بھی سیاسی اور سکیورٹی فریقوں سے اپنے رابطے بڑھا دیے ہیں تاکہ کسی بھی فریق کو انفرادی طور پر ایسا فیصلہ کرنے سے روکا جا سکے جو فوجی حملوں کے ایک نئے سلسلے کی راہ ہموار کرے۔
اسی دوران الزیدی نے عراق اور ایران کی سرحد کے قریب صوبہ میسان میں ڈرونز کے لانچنگ پلیٹ فارم ملنے کے معاملے کی مشترکہ تحقیقات کے لیے ایران کی درخواست سے اتفاق کیا ہے۔
اس واقعے کے بعد میسان کے پولیس سربراہ اور صوبے کے آپریشنز کمانڈر کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا، جبکہ متعدد سکیورٹی حکام کو بھی حالیہ حملے کی تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہے۔
ایران اور عراق کی مشترکہ تحقیقات
’’قومی حلف‘‘ تحریک کے رہنما عبدالرحمن الجزائری نے کہا کہ الزیدی کی جانب سے قائم کی گئی سکیورٹی کمیٹی اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔
ان کے مطابق تہران نے بغداد کو آگاہ کیا ہے کہ وہ مشترکہ سرحد پر اپنے ریڈاروں سے حاصل ہونے والی تصاویر اور معلومات عراق کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس اقدام سے ڈرونز کی نقل و حرکت، ان کے پرواز کے راستے اور ممکنہ مبدأ کا تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
عراق کو تصفیہ طلب تنازعات کا میدان بنانے کا خدشہ
تجزیہ کار علی الحبیب نے اخبار الاخبار سے گفتگو میں کہا کہ بغداد کی کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے باوجود موجودہ صورتحال میں حشد الشعبی کے خلاف امریکی اور سعودی حملوں کا امکان برقرار ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی عراق کے اندر بھی تصادم میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔
الحبیب کے مطابق حالیہ حملوں کے پیغامات ان کے براہِ راست اہداف سے آگے بھی جا سکتے ہیں اور عراق کو کشیدگی بڑھانے اور باہمی تصفیہ طلب تنازعات کا میدان بنا سکتے ہیں۔
بغداد کا غیر جانب دار رہنے پر زور
’’کوآرڈینیشن فریم ورک‘‘ کے رہنما محمد الشمری نے اس کے برعکس کہا ہے کہ بغداد باضابطہ طور پر غیر جانب داری اور ہمسایہ ممالک کے احترام کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
انہوں نے کہا کہ عراق کی سیاسی قوتیں بھی اس اصول کی حمایت کرتی ہیں کہ عراق کو کسی بھی ملک کو نشانہ بنانے کے لیے اڈے یا لانچنگ پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔
الشمری کے مطابق بین الاقوامی اتحاد کا مشن ختم ہونے کے بعد عراقی حکومت کے لیے ہتھیاروں کی صورتحال کو منظم کرنے کی گنجائش مزید بڑھے گی، تاہم ان کے بقول اس معاملے کے حل کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔
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