ایرانی فوج کے سربراہ: ایران کی اصل طاقت عوام کا اتحاد اور عزم ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی نے ایک پیغام میں ایرانی عوام کی مسلسل 200 راتوں کی باشعور، بصیرت افروز اور دشمن شکن موجودگی کو ایمان، یکجہتی اور قومی عزم کا پائیدار مظہر اور اسلامی جمہوریہ ایران کی داخلی طاقت کے استحکام کی علامت قرار دیا۔
انہوں نے اپنے پیغام میں کہا:
بسم اللہ الرحمن الرحیم
ایرانی عوام کی مسلسل 200 راتوں کی باشعور، بصیرت افروز اور دشمن شکن موجودگی، ایمان، یکجہتی اور قومی عزم کا پائیدار مظہر اور اسلامی جمہوریہ ایران کی داخلی طاقت کے استحکام کی علامت ہے۔ یہ شاندار موجودگی، جو شہید امام کے خون کا بدلہ لینے، اسلامی انقلاب کے رہبر معظم سے تجدید عہد اور ملک کی بہادر مسلح افواج کی حمایت و پشت پناہی کی صورت میں نمایاں ہوئی، ایک بار پھر عوام اور نظام کے درمیان ناقابلِ انقطاع تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔
ایرانی عوام کے پرجوش اور شبانہ اجتماعات نے دشمنانِ وطن کے لیے واضح پیغام دیا ہے کہ جو قوم مشکل ترین میدانوں میں اتحاد اور استقامت کے ساتھ موجود رہتی ہے، وہ دشمنوں کو ایران کی سلامتی، آزادی اور ارضی سالمیت کے خلاف اپنے منصوبوں اور حساب کتاب کو کامیاب بنانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس تاریخی موجودگی نے دشمن کے حساب کتاب کو درہم برہم کر دیا اور ظاہر کیا کہ مسلح افواج کی دفاعی صلاحیت اور باز deterrence کے ساتھ ایران کی اصل طاقت، ایرانی عوام کے ایمان، اتحاد اور عزم میں جڑی ہوئی ہے۔
میں اس باشعور اور ذمہ دارانہ موجودگی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ایرانی عوام کی عظمت کے سامنے سرِ تعظیم خم کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور دیگر مسلح افواج، اللہ تعالیٰ پر بھروسے، فرماندہ معظم کل قوا کی قیادت اور عزیز عوام کی پشت پناہی کے ساتھ، ماضی کی طرح پوری قوت سے اسلامی ایران کی سلامتی، ارضی سالمیت اور عزت کی حفاظت کرتی رہیں گی۔
ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی
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