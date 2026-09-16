پاکستانی فوج کا دعویٰ: طالبان کے زیرِ اقتدار افغانستان درجنوں دہشت گرد گروہوں کا مرکز بن چکا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کی مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل اور فوج کے ترجمان احمد شریف چودھری نے العربیہ کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ طالبان کے زیرِ اقتدار افغانستان درجنوں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔
چودھری نے اقوام متحدہ کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ القاعدہ، داعش خراسان، بلوچستان لبریشن آرمی، تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی)، مشرقی ترکستان تحریک اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان سمیت متعدد گروہ افغانستان میں موجود اور سرگرم ہیں۔ ان کے مطابق یہ گروہ افغانستان کی سرزمین کو افراد کی بھرتی، تربیت، سازوسامان کی فراہمی اور سرحد پار حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسلام آباد افغانستان کی سرزمین سے ہونے والے دہشت گردانہ حملوں اور مداخلت کا خاتمہ چاہتا ہے اور پاکستان کے فوجی اہداف کا تعین ملک کی سیاسی قیادت کے فیصلوں کے مطابق ہوگا۔
پاکستانی فوج کے ترجمان نے اقوام متحدہ کے منشور کی شق 51 میں درج حقِ دفاعِ مشروع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اور مسلح افواج شہریوں کی جان، مال اور سلامتی کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گی۔
چودھری کے مطابق پاکستانی سکیورٹی فورسز نے رواں سال کے دوران اب تک 42 ہزار سے زائد انٹیلی جنس بنیادوں پر کارروائیاں کی ہیں، جن میں 2100 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔
انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اپنی لڑائی کو مذہبی قرار دینے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام اور حکومت کا مؤقف ہے کہ ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔
احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ اسلام آباد کو افغانستان کو خطے اور دنیا میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کا مرکز بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔
پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان حالیہ برسوں میں ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں اور سرحد پار حملوں کے حوالے سے باہمی الزامات کے باعث تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ اسلام آباد متعدد بار طالبان حکومت سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے، جبکہ طالبان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
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