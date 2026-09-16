جنوب اور سمندر میں سپاہ کی بہادری عوام کی استقامت کی مرہونِ منت ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، علی عظمایی نے ایران میں عوامی قیام اور موجودگی کی 200ویں رات کے موقع پر اپنے پیغام میں ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام مسلسل 200ویں رات شہید رہبرِ امت کا بدلہ لینے بھرپور انداز میں میدان میں موجود ہیں۔ ان کے بقول عوام کی یہ مسلسل موجودگی مکتبِ عاشورا سے متاثر ہے اور اس نے ظلم کے خلاف ایک نمایاں مثال قائم کی ہے۔
علی عظمایی نے کہا کہ عوامی قیام کے ساتھ ساتھ گزشتہ 200 دنوں سے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز امریکی فوج اور اسلام کے دشمنوں کی موجودگی سے پاک ہیں اور آبنائے ہرمز اسلامی سپاہیوں کی فولادی گرفت میں ہے۔
انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے وہ عالمی طاقتوں کو نہیں چھوڑیں گے اور انہیں دوبارہ آبنائے ہرمز میں ظالمانہ انداز میں آنے اور موجودگی قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے مزید کہا کہ جنوبی محاذ اور سمندروں میں اسلامی جنگجوؤں کی بہادری عوام کی استقامت اور مضبوط موجودگی کی مرہونِ منت ہے، جنہوں نے تمام مشکلات برداشت کیں اور مختلف حالات میں بصیرت اور آگاہی کا مظاہرہ کیا۔
علی عظمایی نے جنوبی محاذ اور اگلی صفوں میں موجود تمام سپاہیوں کی جانب سے عوام کو سلام پیش کرتے ہوئے ان سے سپاہیوں کی نصرت اور کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔
انہوں نے ایرانی عوام پر زور دیا کہ وہ اپنی موجودگی کو اتحاد کے ساتھ جوڑیں اور رہبرِ انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہوشیاری اور سپاہیوں، حکام اور محاذ و جہاد کے کارکنوں کی حمایت کے ذریعے موجودہ مرحلے سے گزرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
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