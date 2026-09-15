الجوف میں سعودی فوج کو بھاری نقصان؛ 275 اہلکار ہلاک، زخمی یا گرفتار، 85 بکتر بند گاڑیاں تباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایک یمنی فوجی ذریعے نے المسیّرہ نیوز ویب سائٹ سے گفتگو میں گزشتہ چار روز کے دوران الجوف محاذ پر سعودی دشمن سے وابستہ فورسز کی کارروائیوں کے نقصانات کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔
یمنی فوجی ذریعے نے بتایا کہ گزشتہ چار روز کے دوران الجوف محاذ پر ہونے والی جھڑپوں میں سعودی دشمن سے وابستہ فورسز کے تقریباً 275 اہلکار ہلاک، زخمی یا گرفتار ہوئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ الجوف محاذ پر ہونے والی جھڑپوں کے دوران سعودی دشمن سے وابستہ 85 گاڑیاں اور بکتر بند گاڑیاں جلا دی گئیں یا انہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔
یمنی فوجی ذریعے نے یہ بھی بتایا کہ انہی جھڑپوں کے دوران سعودی دشمن سے وابستہ مختلف اقسام کے 7 ڈرون مار گرائے گئے۔
یمنی فوجی ذریعے نے زور دے کر کہا کہ نقصانات کے یہ بڑے اعداد و شمار سعودی دشمن کو فوجی سطح پر پہنچنے والے نقصان کی شدت کو واضح کرتے ہیں اور اس کی تمام کارروائیوں کو بے اثر بنانے کے ساتھ اس کے تمام مفروضوں کو بھی ناکام ثابت کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس مہنگی اور نقصان دہ کشیدگی کے نتیجے میں سعودی دشمن کو بھاری معاشی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، جو یمنی جوابی کارروائیوں اور مسلح افواج کی اہم نوعیت کی کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ ان کارروائیوں میں سعودی سرزمین کی گہرائی میں موجود اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔
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