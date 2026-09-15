شام میں اسلحہ اور تیل اسمگلنگ کے نیٹ ورک میں جولانی کے پس پردہ کردار کا انکشاف

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایک شامی ذریعے نے نیوز ویب سائٹ ’’المعلومہ‘‘ کو بتایا کہ عزت شابندر کا بیٹا خلدون شابندر لگژری جائیدادوں کا مالک ہے اور اس نے شام میں اپنے نام سے ایک کمپنی کی شاخ قائم کر رکھی ہے جو مبینہ طور پر پردے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے متحدہ عرب امارات سے آنے والے ایک مصری شخص کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔
ذریعے نے مزید بتایا کہ خلدون شابندر بیرونِ ملک سرمایہ کاری بھی چلاتا ہے، جن میں پرتگال کے بڑے ہوٹلوں کی خریداری بھی شامل ہے۔
اس ذریعے کے مطابق خلدون شابندر عراقی شہریت رکھنے والے اسلحہ اور منشیات کے ایک معروف تاجر، جسے ’’الفاز‘‘ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور الجولانی کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے شام، عراق اور دیگر ممالک کے درمیان اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ غیر ملکی دہشت گرد عناصر، بالخصوص داعش کے عناصر کو درمیانے اور بھاری ہتھیار فراہم کرتا ہے۔
ذریعے نے بتایا کہ خلدون دمشق کے المَزہ علاقے میں الشرع کے قریب رہتا تھا اور منی لانڈرنگ کی کارروائیوں کو منظم کرنے کے لیے مسلسل دبئی اور شام کے درمیان سفر کرتا تھا۔
اس ذریعے نے مزید کہا کہ الجولانی اور خلدون مل کر آرامکو کی پائپ لائن کے راستے ٹینکروں کے ذریعے تیل بانیاس بندرگاہ تک اسمگل کرتے ہیں اور اسے بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔
ذریعے کے مطابق، دو ٹینکروں کی قیمت 2 لاکھ 40 ہزار ڈالر ہے، جسے الجولانی، ٹرمپ اور دیگر ممالک پر مشتمل ایک نیٹ ورک آپس میں تقسیم کرتا ہے، جبکہ اس میں سے مخصوص حصے دہشت گرد گروہوں کو بھی دیے جاتے ہیں۔
اس ذریعے نے شامی عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ آرامکو۔بانیاس کے راستے کو بند کرنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ اس راستے سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ روکا جا سکے اور ان گروہوں کے اثر و رسوخ کا خاتمہ کیا جا سکے۔
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