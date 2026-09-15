عالمی یومِ جمہوریت؛ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالی جاری ہے: علامہ ساجد نقوی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، علامہ سید ساجد علی نقوی نے 15 ستمبر کو عالمی یومِ جمہوریت کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ آج دنیا بھر میں جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ اور پوری عالمی برادری کے سامنے غزہ میں انسانی حقوق کو بے رحمی سے پامال کیا جا رہا ہے، جبکہ مغربی کنارے اور جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو مجرمانہ چشم پوشی کے ذریعے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
علامہ ساجد نقوی نے عالمی یومِ جمہوریت کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس دن کا آغاز 2008ء میں جمہوری نظام کے فروغ کے لیے کیا گیا تھا، لیکن عملی صورت حال یہ ہے کہ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے جمہوریت کے بجائے ہمیشہ آمریتوں کی حمایت کرتی رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ جمہوری نظاموں میں آئین کی بالادستی، قانون کا نفاذ، پارلیمنٹ کی بالادستی اور عوامی رائے کا احترام نظر نہیں آتا۔
انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں خوف و ہراس کا ماحول، عوام کے بنیادی حقوق کی پامالی اور آزادی اظہار پر پابندیاں کسی بھی صورت جمہوری طرز عمل نہیں ہیں۔
علامہ ساجد نقوی نے صیہونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے اسے ’’جمہوریت کے جھوٹے دعویداروں کے منہ پر زوردار طمانچہ‘‘ قرار دیا اور ان جرائم کے مقابلے میں عالمی طاقتوں کی خاموشی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔
علامہ ساجد نقوی نے اپنے پیغام کے اختتام پر کہا کہ جمہوریت کا حقیقی مفہوم عوام کی خدمت اور ان کی رائے کا احترام ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جمہوری نظام میں تمام طبقات کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اور اسلام بھی ہمیں مشاورت اور عوامی رائے کی بنیاد پر ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔
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