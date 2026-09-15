یمن کی فتوحات نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا: بحرینی 14 فروری اتحاد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین کے 14 فروری یوتھ الائنس نے یمن کی ساحلی پٹی پر حاصل ہونے والی فوجی فتوحات اور میدان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں پر انصاراللہ کے سربراہ عبدالملک الحوثی، صنعاء حکومت اور یمنی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔
اتحاد نے اپنے بیان میں کہا کہ بحیرہ احمر اور باب المندب کے بعض حصوں پر کنٹرول خطے میں طاقت کے توازن میں ایک اہم تبدیلی کی حیثیت رکھتا ہے۔
14 فروری اتحاد نے دشمنوں کی جانب سے یمن کی ان کامیابیوں کو نقصان پہنچانے یا ان کے ثمرات کو زائل کرنے کی کسی بھی کوشش اور سازش کے مقابلے میں مکمل چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اتحاد نے خبردار کیا کہ دشمن کی سازشوں سے ہوشیار رہنا بھی فتح حاصل کرنے جتنا ہی اہم ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ کئی برسوں کی جنگ اور ظالمانہ محاصرے کے باوجود یمنی عوام کمزور نہیں ہوئے بلکہ اس عرصے نے ان کے عزم کو مزید مضبوط کیا اور نئی دفاعی مساوات قائم کرنے کی ان کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ اتحاد کے مطابق اس صورت حال نے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا ہے۔
14 فروری اتحاد نے سعودی حکام کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ طاقت اور غرور کے ذریعے اپنی مرضی مسلط کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ یمن کا محاصرہ اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت جاری رکھنے سے صرف سعودی عرب کے نقصانات میں اضافہ ہوگا اور وہ مزید بحرانوں میں پھنس جائے گا۔
بحرینی اتحاد نے امریکہ پر انحصار سے بھی خبردار کیا اور آبنائے ہرمز میں امریکہ کی موجودہ صورت حال کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی اور صیہونی مدد کی امید رکھنے پر تنقید کی۔
بیان میں خطے کے ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ موجودہ نئی صورت حال کا حقیقت پسندانہ انداز میں جائزہ لیں اور ماضی کے اثر و رسوخ کے وہم اور ایسے اندازوں سے دور رہیں جن کی مدت گزر چکی ہے۔
14 فروری اتحاد نے اپنے بیان کے آخر میں اسلامی جمہوریہ ایران اور یمن میں ہونے والی فوجی پیش رفت کو خطے میں نئی حقیقتوں کے تشکیل پانے کی علامت قرار دیا۔
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