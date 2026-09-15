یمن کا عالمی برادری سے مطالبہ: سعودی عرب کو یمن میں مداخلت ختم کرنے کا پابند کیا جائے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی وزارت خارجہ و تارکین وطن نے ملک میں سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی فوجی مداخلت کا حوالہ دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریاض پر دباؤ ڈالے تاکہ سعودی عرب اپنی فوجی کارروائیاں اور یمنی عوام کے خلاف نام نہاد ’’ظالمانہ محاصرہ‘‘ ختم کرے۔
یمنی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرکے یمن کے اندرونی معاملات میں مداخلت بڑھانے کی جانب بڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی یمن پر حملوں اور یمنی عوام کے محاصرے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔
وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تعز، لحج، الجوف، مأرب اور حجہ صوبوں کے مختلف علاقوں پر 54 فضائی حملے کیے ہیں۔
بیان کے مطابق ان حملوں میں ایف 15 اور ٹائفون جنگی طیاروں کا استعمال کیا گیا اور یہ طیارے سعودی عرب کے خمیس مشیط اور طائف کے فوجی اڈوں سے اڑے تھے۔
یمنی وزارت خارجہ نے باب المندب کی صورت حال سے متعلق سعودی عرب کے دعووں کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس آبنائے میں بحری آمدورفت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں بحری سفر محفوظ ہے۔
وزارت نے باب المندب میں عدم تحفظ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے کی ریاض کی کوشش کو ’’بے بنیاد‘‘ قرار دیا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی فوجی طاقت میں اضافے سے متعلق صنعاء کی وارننگ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد کے بعض رہنماؤں کے بیانات بھی، یمنی وزارت خارجہ کے بقول، خطے میں فوجی حالات سے متعلق صنعاء کے مؤقف کی تصدیق کرتے ہیں۔
سعودی فورسز کے خلاف ’’مقابلے کے حق‘‘ پر صنعاء کا مؤقف
یمنی وزارت خارجہ نے ملک میں موجود سعودی مخالف فورسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صنعاء اپنے آپ کو ان فورسز کو نشانہ بنانے کا ’’مکمل اور قانونی حق‘‘ حاصل ہونے کا حقدار سمجھتی ہے۔
وزارت نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ سعودی حمایت یافتہ فورسز یمنی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں بلکہ ایک غیر ملکی ملک سے احکامات لیتی ہیں۔ اسی بنیاد پر وزارت نے ان فورسز کے خلاف فوجی کارروائیوں کو بیرونی مداخلت کا مقابلہ قرار دیا۔
یمن کی وزارت خارجہ و تارکین وطن نے آخر میں زور دیا: ’’اگر دنیا خطے میں امن و استحکام چاہتی ہے تو اسے سعودیوں سے کہنا چاہیے کہ وہ یمن کے معاملات میں مداخلت سے باز رہیں۔‘‘
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