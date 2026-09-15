یمن کے اسپیکر: بحیرہ احمر اور باب المندب میں بحری سفر محفوظ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر یحییٰ علی الراعی نے عرب، علاقائی اور بین الاقوامی پارلیمانی یونینوں اور پارلیمانوں کے سربراہان کے نام الگ الگ خطوط میں یمن کی تازہ ترین فوجی اور سیاسی صورتحال، خصوصاً ملک کے مغربی ساحل کی مستحکم صورتحال سے آگاہ کیا۔
یمنی پارلیمان کے اسپیکر نے ان خطوط میں زور دیا کہ یمن کی موجودہ میدانی صورتحال کا بحیرہ احمر اور باب المندب میں بین الاقوامی بحری آمدورفت کی سلامتی اور تحفظ سے کوئی تعلق نہیں اور اس علاقے میں بحری سفر محفوظ اور محفوظ انتظامات کے تحت جاری ہے۔
انہوں نے ایک بار پھر بحری راستوں کے تحفظ اور بین الاقوامی تجارت کی آزادی سے متعلق تمام ذمہ داریوں اور تقاضوں کی پاسداری کے لیے صنعا کے مکمل عزم کا اعلان کیا۔ ان کے مطابق یہ عزم بحیرہ احمر سے متصل ساحلی ملک کی حیثیت اور اپنی علاقائی حدود اور ساحلی پٹی پر یمن کے حقِ حاکمیت کی بنیاد پر ہے۔
الراعی نے اپنے خطوط میں یمنی عوام پر کئی برس سے جاری سعودی فوجی جارحیت، بمباری اور مسلط کردہ محاصرے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس کے نتیجے میں شہری تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا، انسانی بحران شدت اختیار کیا اور معمولات زندگی متاثر ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ سعودی دشمن نے گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے یمن پر مسلط جارحیت اور محاصرے کے نتائج کی پروا کیے بغیر، تکبر اور گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کے خلاف جرائم اور غیر فوجی مقامات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ان مقامات میں سوگ اور تقریبات کے ہال، بازار، اسکول، مساجد، اسپتال، جیلیں، ہوائی اڈے، بندرگاہیں، سڑکیں، پل اور رہائشی مکانات شامل ہیں۔
یمنی اسپیکر نے زور دیا کہ صنعا بحیرہ احمر اور باب المندب میں یمن کی علاقائی حدود کے پانیوں میں تمام بحری نقل و حمل کی کمپنیوں کے لیے بحری سفر کی سلامتی اور تحفظ کے پابند ہے، تاہم سعودی دشمن سے وابستہ بحری جہاز اس سے مستثنیٰ ہیں، جن پر پہلے ہی پابندی کا اعلان کیا جاچکا ہے۔
انہوں نے اس اقدام کو ’’محاصرے کے مقابلے میں محاصرہ اور کشیدگی کے مقابلے میں کشیدگی‘‘ کے اصول کے تحت قرار دیا اور کہا کہ یہ صورتحال سعودی جارحیت کے خاتمے اور یمنی عوام پر عائد محاصرے کے خاتمے تک جاری رہے گی۔
الراعی نے یمن کے تمام علاقوں، جزیروں اور پانیوں پر اپنی خودمختاری نافذ کرنے کے قانونی اور بنیادی حق پر بھی زور دیا اور کہا کہ بحیرہ احمر سے متصل ایک ساحلی ملک کی حیثیت سے یمن کو اس سمندر پر حقِ حاکمیت حاصل ہے۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ یمن ایک بین الاقوامی برادری کا حصہ ہے اور صنعا کی قیادت کو علاقائی اور بین الاقوامی بحری آمدورفت کی اہم آبی گزرگاہوں کی سلامتی سے بڑھ کر کسی اور سے زیادہ تشویش ہے۔
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