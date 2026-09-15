ہاآرتص: اسرائیل اور لبنان کے سفیر اس ہفتے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عبرانی زبان کے اخبار ہاآرتص نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکا میں اسرائیل کے سفیر یحیئل لایتر اور واشنگٹن میں لبنان کی سفیر ندا حمادہ کے درمیان اس ہفتے ملاقات متوقع ہے۔
یہ ملاقات امریکا کی جانب سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان رابطے کا سلسلہ برقرار رکھنے کی کوششوں کے تحت ہوگی۔ اس رابطے میں تعطل اور روم میں ہونے والے مذاکرات ملتوی ہونے کے بعد واشنگٹن دونوں فریقوں کے درمیان رابطے کا راستہ کھلا رکھنا چاہتا ہے۔
ہاآرتص کے مطابق یہ ملاقات اٹلی کے دارالحکومت روم میں اسرائیل اور لبنان کے مذاکراتی وفود کے درمیان طے شدہ اجلاس ملتوی ہونے کے بعد ہوگی۔ یہ اجلاس آئندہ ماہ ہونے کی توقع ہے اور واشنگٹن اس عمل کو مکمل طور پر رکنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اخبار نے مزید لکھا ہے کہ اسرائیل اس بات پر ناراض ہے کہ لبنان کی فوج ان علاقوں میں حزب اللہ کے خلاف براہِ راست کارروائی کے لیے تیار نہیں، جنہیں لبنانی فوج کی تعیناتی آزمانے کے لیے طے کیا گیا تھا۔
دوسری جانب موجودہ صورتحال میں لبنانی فریق بھی رابطے دوبارہ شروع کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہا۔ یہ صورتحال جنوبی لبنان کے علی الطاہر کی پہاڑیوں میں حزب اللہ کے سرنگوں کے نیٹ ورک اور زیر زمین تنصیبات کے خلاف اسرائیلی دھماکوں کے بعد پیدا ہوئی ہے۔
تاہم مذاکرات کی تفصیلات سے واقف ایک ذریعے نے بتایا کہ روم مذاکرات کو آئندہ ماہ تک ملتوی کرنے کی بنیادی وجہ انتظامی اور لاجسٹک نوعیت کی ہے اور اس کا تعلق شرکاء کے مصروف اوقات سے ہے، جن میں اسرائیل میں یہودی تعطیلات اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی تیاری بھی شامل ہے۔
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