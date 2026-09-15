شمال غزہ میں حماس کے القسام بریگیڈ کے ایک کمانڈر شہید

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈروں میں شامل احمد البطش شمالی غزہ میں صیہونی فوج کے فضائی حملے میں شہید ہوگئے۔
فلسطینی ذرائع کے مطابق صیہونی فضائی حملے میں شمالی غزہ شہر کے مغرب میں جبالیہ کے قریب الصفطاوی اسٹریٹ پر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں احمد البطش شہید ہوئے۔
بعض رپورٹس کے مطابق منگل کی صبح ہونے والے حملوں میں حماس کے مزید تین ارکان بھی شہید ہوئے۔
اخبار یروشلم پوسٹ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں خان یونس میں حماس کا ایک اور رکن شہید ہوا ہے۔
اس سے قبل پیر کی صبح صیہونی فوج کے ڈرونز نے غزہ شہر کے جنوب میں تل الہویٰ کے علاقے میں کارفور چوک کے قریب ایک شہری گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور 13 دیگر زخمی ہوئے۔
عینی شاہدین کے مطابق صیہونی فوج کے ایک ڈرون نے شہری گاڑی پر کم از کم 2 میزائل داغے، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 2 فلسطینی شہید اور متعدد راہگیر زخمی ہوئے۔
فلسطینی وزارت صحت کے غزہ میں جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کے روز تک صیہونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 1369 فلسطینی شہید اور 4627 دیگر زخمی ہوچکے ہیں۔
7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی کے خلاف صیہونی حکومت کی نسل کشی کی جنگ کے آغاز سے اب تک 73 ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور 274 ہزار سے زائد زخمی ہوچکے ہیں، جبکہ اس علاقے کا تقریباً 90 فیصد بنیادی ڈھانچہ تباہ ہوچکا ہے۔
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