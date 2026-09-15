اردوغان: مکہ معاہدہ عالم اسلام کے لیے اہم پیغام ہے، مثبت نتائج سامنے آئیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ مکہ کا مشترکہ دفاعی معاہدہ عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے اور اس کے مثبت اثرات مستقبل میں سامنے آئیں گے۔
ترک صدر نے شمالی ترکی کے شہر سامسون میں نوجوانوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے مل کر قدم اٹھایا ہے تاکہ عالم اسلام کے لیے ایک پیغام بھیجا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام کے نتیجے میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور ہم اس راستے میں کامیاب ہوں گے۔
اس موقع پر اردوغان سے سوال کیا گیا کہ دنیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ترک صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک منصفانہ دنیا کے قیام کے لیے اپنی حمایت جاری رکھیں گے۔
اردوغان نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم آبنائے ہرمز میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور نہ صرف آبنائے ہرمز بلکہ خلیج فارس کے مختلف علاقوں میں بھی سنگین مسائل موجود ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ ترکی کا مؤقف ہے کہ عالم اسلام کو درپیش مسائل کو جلد از جلد حل کیا جانا چاہیے اور ترکی بھی اس مقصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔
ترک صدر نے کہا کہ اس مسئلے کو معمولی اور کم اہم معاملہ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ عوام کو ترکی سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔
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