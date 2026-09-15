سیستان و بلوچستان کے سنی عالم مولوی یوسف گرگیج کی شہادت پر نمائندہ ولی فقیہ کا مذمتی بیان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سنی عالم دین اور اسلامی وحدت کے لیے سرگرم شخصیت مولوی محمد یوسف گرگیج کی شہادت کے بعد سیستان و بلوچستان میں نمائندہ ولی فقیہ حجۃ الاسلام والمسلمین مصطفیٰ محامی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس دہشت گردانہ کارروائی کی شدید مذمت اور سنی عالم دین کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے تفرقہ پھیلانے والے اور دہشت گرد عناصر کے خلاف مقابلے کی ضرورت پر زور دیا۔
ان کے بیان کا متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم
’’اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔‘‘
(سورۃ البقرہ، آیت 154)
مجاہد عالم دین مولوی محمد یوسف گرگیج کی بزدل دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت انتہائی افسوس اور دکھ کا باعث ہے۔ دشمن کے کرائے کے وہ عناصر جو کسی بھی میدان میں اس سرزمین کے مؤمن فرزندوں کے ایمان اور عزم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، انہوں نے دہشت گردی کا سہارا لے کر اپنی کمزوری اور بے بسی کو مزید ظاہر کر دیا ہے۔
وہ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ دشمنوں کی آنکھ کا کانٹا ہے اور کسی بھی سازش کے ذریعے اسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ ایسی گھٹیا کارروائیوں کا نتیجہ اس تعلق کو کمزور کرنا نہیں بلکہ اسے مزید مضبوط کرنا ہوگا۔
عزیز اہل سنت ہمیشہ اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ مل کر اسلامی ایران کی عزت اور سلامتی کے محافظ رہے ہیں اور یہ دہشت گردانہ کارروائیاں اسلامی انقلاب کے اصولوں کے ساتھ ان کی وابستگی کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔
آج کا یہ جرم، جو ملک کے مغربی علاقے میں ہونے والی حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے تسلسل میں انجام دیا گیا ہے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دشمن کے کرائے کے عناصر کی سازشوں کا اصل ہدف ہمارا ایمانی عزم ہے، نہ کہ کوئی مخصوص قوم یا مذہب۔
لہٰذا ہم سب پر یہ بات واضح ہے کہ ہمیں اس راستے میں پہلے سے زیادہ ہوشیار اور متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا اور دشمنوں کی سازشوں کو اس ملت کے اتحاد اور بھائی چارے میں ذرہ برابر خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، تاکہ یہ قوم عزت و سربلندی کی بلندیوں تک پہنچ سکے۔
میں مولوی یوسف گرگیج کی شہادت پر سیستان و بلوچستان کے معزز عوام اور شیعہ و سنی علما و روحانی طبقے کو مبارک باد اور تعزیت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت و رحمت اور پسماندگان، بالخصوص ان کے محترم خاندان کے لیے صبر جمیل اور اجر عظیم کی دعا کرتا ہوں۔
بمنہ و کرمہ
مصطفیٰ محامی
سیستان و بلوچستان میں نمائندہ ولی فقیہ اور زاہدان کے امام جمعہ
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