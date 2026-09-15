ہاآرتص:صہیونی سفیر اور لبنانی سفیر اس ہفتے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عبرانی اخبار ہاآرتص نے رپورٹ کیا ہے کہ توقع ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کے سفیر یحیئل لایٹر اس ہفتے واشنگٹن میں لبنان کی سفیر ندا حمادہ سے ملاقات کریں گے۔
یہ ملاقات امریکہ کی جانب سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان رابطے کے ذرائع کو برقرار رکھنے کی کوششوں کے تحت ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان رابطے میں تعطل اور روم میں ہونے والے مذاکرات ملتوی ہونے کے بعد واشنگٹن اس عمل کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ہاآرتص کے مطابق یہ ملاقات اٹلی کے دارالحکومت روم میں اسرائیل اور لبنان کے مذاکراتی وفود کے درمیان طے شدہ اجلاس ملتوی ہونے کے بعد ہوگی۔ یہ اجلاس آئندہ ماہ منعقد ہونے کی توقع ہے اور واشنگٹن کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کا عمل مکمل طور پر رکنے نہ پائے۔
اخبار نے مزید لکھا کہ اسرائیل اس بات پر ناراض ہے کہ لبنان کی فوج ان بعض علاقوں میں حزب اللہ کے خلاف براہِ راست کارروائی کے لیے تیار نہیں، جنہیں لبنانی فوج کی تعیناتی کے تجربے کے لیے طے کیا گیا تھا۔
دوسری جانب، موجودہ صورتحال میں لبنانی فریق مذاکراتی رابطے دوبارہ شروع کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہا۔ یہ صورتحال جنوبی لبنان کے علی الطاہر کی پہاڑیوں میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں سرنگوں کے نیٹ ورک اور زیرِ زمین تنصیبات میں ہونے والے دھماکوں کے بعد پیدا ہوئی ہے۔
تاہم مذاکرات کی تفصیلات سے واقف ایک ذریعے نے بتایا کہ روم مذاکرات کو آئندہ ماہ تک ملتوی کرنے کی بنیادی وجہ لاجسٹک نوعیت کی تھی اور اس کا تعلق شرکاء کے شیڈول میں محدودیت سے تھا، جس میں اسرائیل میں یہودی تعطیلات اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کی تیاری بھی شامل ہے۔
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