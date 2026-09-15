حزب اللہ اور امل کا لبنان میں قومی اتحاد اور استحکام برقرار رکھنے پر زور

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،حزب اللہ اور تحریک امل نے داخلی سلامتی اور استحکام کو سرخ لکیر اور مشترکہ ذمہ داری قرار دیتے ہوئے ہر قسم کی اشتعال انگیزی، کشیدگی پیدا کرنے اور فتنے کی مخالفت کی ہے۔
حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ شیخ علی دعموش اور تحریک امل کی ایگزیکٹو باڈی کے سربراہ مصطفیٰ الفوعانی نے ایک مشترکہ اجلاس میں لبنان کی تازہ صورتحال اور ملک کو درپیش سیاسی، اقتصادی اور سماجی چیلنجز کا جائزہ لیا۔
دونوں رہنماؤں نے داخلی ماحول کو مضبوط بنانے، ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے، تعمیر نو کے عمل میں تیزی لانے، شہریوں کی اپنے دیہات اور شہروں میں واپسی کے لیے حالات سازگار بنانے اور اقتصادی، سماجی و معاشی مسائل کے حل پر زور دیا۔
حزب اللہ اور تحریک امل نے کہا کہ قومی شراکت داری اور بقائے باہمی لبنان کے تحفظ کی بنیادی بنیاد ہیں۔ دونوں جماعتوں نے ایسے سیاسی رویوں کو مسترد کیا جو کسی فریق کو ختم کرنے، غلبہ حاصل کرنے یا اپنی مرضی مسلط کرنے پر مبنی ہوں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیاسی اختلافات آئین اور سیاسی طریقہ کار کے دائرے میں رہیں تاکہ لبنانی عوام اور سرکاری اداروں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔
دونوں فریقوں نے داخلی سلامتی اور استحکام کو سرخ لکیر اور مشترکہ ذمہ داری قرار دیتے ہوئے ہر قسم کی اشتعال انگیزی، کشیدگی اور فتنے کی مخالفت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ اختلافی مسائل کو کشیدگی بڑھانے کے بجائے مذاکرات، مفاہمت اور سرکاری اداروں سے رجوع کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔
حزب اللہ اور امل کے رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ لبنانی حکومت اپنی تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا کرے، سرکاری اداروں کو فعال بنائے اور اقتصادی، سماجی و معاشی بحرانوں کے حل اور ملک کے بنیادی مسائل سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔
انہوں نے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، نقصانات کے ازالے اور شہریوں کی اپنے شہروں اور دیہات میں واپسی کو قومی ترجیح قرار دیا اور اندرونی وسائل کے ساتھ ساتھ عرب اور بین الاقوامی تعاون سے اس عمل کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا۔
حزب اللہ اور تحریک امل نے لبنان کی تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ موجودہ حالات میں قومی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، محدود مفادات اور ایسے رویوں سے گریز کریں جو تقسیم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور سیاسی قوتوں کے درمیان رابطے اور تعاون کو مزید بڑھائیں، کیونکہ لبنان مزید تعطل اور کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
دونوں فریقوں نے آخر میں زور دیا کہ موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے مشترکہ سیاسی عزم اور قومی مفادات کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ ان کے مطابق بحرانوں کے انتظام سے آگے بڑھ کر مسائل کے بنیادی حل کی طرف جانا ہوگا، تاکہ لبنان کا تحفظ، متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، شہریوں کی واپسی اور ریاستی اداروں کا استحکام یقینی بنایا جا سکے۔
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