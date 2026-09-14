پزشکیان کی جنوبی افریقہ کے صدر کو تہران دورے کی دعوت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مسعود پزشکیان نے ملاقات میں کہا کہ جنوبی افریقہ اور آنجہانی نیلسن منڈیلا ان کی جوانی میں ظلم اور نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد کی علامت رہے ہیں، جبکہ فلسطین کے مظلوم عوام کے دفاع میں جنوبی افریقہ کا موجودہ مؤقف قابلِ قدر ہے۔
ایرانی صدر نے دونوں ممالک کے درمیان بین الاقوامی معاملات پر مشترکہ مؤقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران مختلف شعبوں میں جنوبی افریقہ کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے تاکہ اس سوچ کو دنیا میں فروغ دیا جا سکے۔
انہوں نے جنوبی افریقہ کے صدر کو تہران آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ایران مشترکہ تعاون کے منصوبوں کو آگے بڑھانے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط و وسیع کرنے کے لیے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے انعقاد کے لیے تیار ہے۔
دوسری جانب سیرل رامافوسا نے دشمنوں کی جارحیت کے مقابلے میں ایرانی عوام کی مزاحمت اور استقامت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ کے لیے ایران کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اہم رہے ہیں اور وہ مستقبل میں بھی ان تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔
جنوبی افریقہ کے صدر نے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر حمایت کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور آنجہانی نیلسن منڈیلا بھی فلسطین کی حمایت پر زور دیتے تھے۔
رامافوسا نے بریکس کے فریم ورک میں ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون کی توسیع پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ اقتصادی کمیشن دونوں ممالک کے اقتصادی منصوبوں کی تکمیل کے لیے طویل مدتی حکمت عملی کے طور پر مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔
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