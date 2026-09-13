سعودی وزیر خارجہ کے ملکوں کی سلامتی اور خودمختاری سے متعلق گمراہ کن بیانات

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،سعودی وزیر خارجہ نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ خلیج فارس کی سلامتی ملکوں کی خودمختاری، آزادی کے احترام اور ان کے داخلی امور میں مداخلت سے گریز کے بغیر ممکن نہیں۔
یہ دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب سعودی عرب نے گزشتہ 11 سال سے یمن کے خلاف جامع پابندیوں اور اپنے حمایت یافتہ عناصر کی مالی و عسکری پشت پناہی کے ذریعے یمنی عوام کے داخلی معاملات میں براہ راست مداخلت کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی پالیسیوں کے نتیجے میں یمنی عوام کو بڑے پیمانے پر مشکلات اور بے گھری کا سامنا کرنا پڑا جبکہ اس عرصے کے دوران دسیوں ہزار افراد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
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