اسرائیل شام کو غیر مستحکم کرنے کے درپے ہے:ترکی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، دمشق میں شام کے وزیر خارجہ اسعد الشیبانی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہاکان فیدان نے کہا کہ ایک ایسا شام موجود ہے جو خطے اور دنیا کے لیے امید کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ایک فریق اسے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اسرائیل ہے۔
فیدان نے کہا کہ شام کی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہیں۔
ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکیہ جانتا ہے کہ جنوبی شام میں ہونے والی پیش رفت میں اسرائیل کا کردار ہے۔ ان کے مطابق اسرائیل کی علاقائی پالیسی عدم استحکام پیدا کرنا اور خطے کے عرب ممالک کو استحکام اور خوشحالی حاصل کرنے سے روکنا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ شام کو غیر مستحکم کرنے کے اسرائیلی اقدامات کے اثرات پورے خطے پر پڑ رہے ہیں اور عالمی برادری کو ان اقدامات کے خلاف مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔
ہاکان فیدان نے بتایا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان جلد شام کا سرکاری دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ضروری تیاریاں جاری ہیں۔
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