امریکی سینیٹر: ٹرمپ نے حکومت کو آگ لگا دی، اب اسی کو ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر الزبتھ وارن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ امریکی حکومت کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔
وارن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جاری ایک پیغام میں لکھا کہ ٹرمپ حکومت کو تباہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے ملبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ’’دیکھیں، حکومت کام نہیں کر رہی۔‘‘
اس ڈیموکریٹ سینیٹر نے ٹرمپ کے طرزِ عمل کو ’’گھر کو آگ لگانے اور پھر خود گھر کو قصوروار ٹھہرانے‘‘ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا: ’’ہم اسے اس اقدام سے بری الذمہ ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔‘‘
وارن کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب وہ ٹرمپ حکومت کی سخت ناقد سمجھی جاتی ہیں اور گزشتہ چند ماہ کے دوران انہوں نے ٹرمپ کی اقتصادی پالیسیوں اور ریپبلکن حکومت کی کارکردگی پر متعدد بار تنقید کی ہے۔
وارن اس سے قبل بھی ٹرمپ کی اقتصادی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے درآمدی محصولات میں اضافے کی مخالفت کر چکی ہیں اور امریکی شہریوں کے اخراجات زندگی پر حکومتی پالیسیوں کے ممکنہ اثرات کے بارے میں خبردار کر چکی ہیں۔
اس ڈیموکریٹ سینیٹر نے ٹرمپ کی خارجہ پالیسیوں، خصوصاً جنگ اور مغربی ایشیا کی صورتحال سے متعلق ان کی حکومت کے مؤقف پر بھی تنقید کی ہے۔
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