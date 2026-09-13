محمدعلی الحوثی: یمن کی سرزمین کا ایک حصہ آزاد کرانا بڑی کامیابی ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن محمدعلی الحوثی نے حالیہ معرکے کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت یمن کی اپنی سرزمین پر حاکمیت کے قیام کے عمل کا حصہ ہے اور ملک کے ایک حصے کو آزاد کرانا یمن کے انقلاب کے اعلان کردہ آزادی اور خودمختاری کے مقصد کے عین مطابق ہے۔
انہوں نے خطے میں بحری جہازوں کی آمدورفت کے حوالے سے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جہازوں کی آمدورفت جاری رہے گی، تاہم یمن کی وزارت دفاع جن جہازوں کے گزرنے پر پابندی کا اعلان کرے گی، انہیں گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
محمدعلی الحوثی نے اپنے بیان میں انصاراللہ یمن کے قائد عبدالملک الحوثی، یمنی مسلح افواج و سکیورٹی فورسز اور عوام کو ’’واللہ اشد بأساً واشد تنکیلاً‘‘ کے عنوان سے ہونے والے معرکے میں حاصل ہونے والی ’’معیاری کامیابی اور بڑی فتح‘‘ پر مبارکباد پیش کی۔
انہوں نے اس کامیابی کو جارحیت اور قبضے کے مقابلے میں یمنی عوام اور مسلح افواج کی ثابت قدمی کا نتیجہ قرار دیا۔
الحوثی نے یمنی عوام کے اپنی سرزمین پر حاکمیت کے حق پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس معرکے کے نتائج یمنی عوام کا حق ہیں اور ملک کے ایک حصے پر حاکمیت قائم کرنے، اسے واپس لینے اور آزاد کرانے کی جانب ایک قدم ہیں۔
انہوں نے ان پیش رفت کو یمن کے انقلاب کے بنیادی مقصد یعنی ’’آزادی اور خودمختاری‘‘ کا حصہ قرار دیا؛ ایسا مقصد جس پر یمن کے خلاف جارحیت اور قبضے کے آغاز سے ہی اس ملک کی قیادت کی جانب سے زور دیا جاتا رہا ہے۔
یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے رکن نے خطے میں بحری جہازوں کی آمدورفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جہازوں کی نقل و حرکت جاری رہے گی اور صرف ان جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جن کے بارے میں یمنی وزارت دفاع پابندی کا اعلان کرے گی۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے کے سمندری پانیوں میں جاری سکیورٹی صورتحال مشرق وسطیٰ کی بحری اور سلامتی کی صورتحال میں ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہے۔
محمدعلی الحوثی نے خطے کی صورتحال کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ’’خطہ بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے‘‘ اور جو بھی فریق تنازع کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرے گا، اسے اس کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔
انہوں نے اس مؤقف کے ذریعے خطے کی موجودہ صورتحال کی حساسیت اور مختلف فریقوں کی جانب سے فوجی اقدامات کے ممکنہ نتائج کو مدنظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
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