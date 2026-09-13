ایرانی حملوں سے امریکی فوجی اڈوں کو شدید نقصان، بحرین واپسی فی الحال ممکن نہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی محکمہ بحریہ کے قائم مقام سربراہ ہانگ کاؤ نے امریکی اخبار ’’ایپک ٹائمز‘‘ کو انٹرویو دیتے ہوئے بحرین میں امریکی بحریہ کی معاونت کی تنصیبات کو پہنچنے والے بڑے پیمانے کے نقصان کی تصدیق کی ہے۔ ان تنصیبات میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور پانچویں بحری بیڑے کے بحری دستوں کا مرکزی اڈہ بھی شامل ہے۔
ہانگ کاؤ نے ایران کے حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی بحریہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کے بعد مشرق وسطیٰ میں اپنے مرکزی اڈے کے مستقبل کا جائزہ لے رہی ہے۔
انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ امریکی بحریہ کے پاس اس وقت اس اڈے پر فوری طور پر واپس جانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
رپورٹ کے مطابق بحرین میں امریکی بحری معاونتی تنصیبات کئی برس سے مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری بیڑے کی کارروائیوں کا مرکزی مرکز رہی ہیں، تاہم 28 فروری 2026 کو ایران کے خلاف امریکہ اور صیہونی ریاست کی جارحیت کے بعد ایران نے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں امریکی فوجی وہاں سے انخلا کر گئے۔
اسی دوران امریکی بحریہ کے سربراہِ آپریشنز ڈیرل کڈل نے بحرین کے اڈے پر اہلکاروں کی واپسی سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ امریکی بحریہ ان اہلکاروں کا ذاتی سامان واپس لانے کے لیے منصوبہ تیار کر رہی ہے جنہیں ان تنصیبات سے نکالا گیا تھا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ مستقبل قریب میں اڈے پر واپسی زیرِ غور نہیں ہے۔
امریکی فوجی اڈوں کی کمزوری کا اعتراف
امریکہ کے آزاد قومی سلامتی کے مشیر جِم ویب نے بھی مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کی موجودہ صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں مسلسل حملوں کی زد میں آئے بغیر امریکی فوجی موجودگی برقرار رکھنا ممکن نہیں۔
انہوں نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن مختصر، درمیانی اور حتیٰ کہ طویل مدت میں بھی بحرین کے بحری معاونتی اڈے اور خطے میں موجود دیگر لاجسٹک اڈوں کو مناسب طور پر محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ان کے مطابق ان اڈوں پر امریکی فوجیوں کی موجودگی انہیں مسلسل حملوں کے لیے مستقل اہداف میں تبدیل کر دیتی ہے۔
امریکی فوج کے ریٹائرڈ جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے بھی خطے کی بدلتی ہوئی سکیورٹی صورت حال کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کا موجودہ نظام اب زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا۔
پیٹریاس نے اس کی وجہ ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیتوں کو قرار دیا، جن میں ڈرونز اور ایسے میزائلوں کی تیاری بھی شامل ہے جو امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے اور امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔
ایران کے حملوں کی طاقت کا باضابطہ اعتراف
اگرچہ اس سے قبل سیٹلائٹ تصاویر اور کھلے ذرائع سے بحرین میں امریکی بحری اڈے کو پہنچنے والے نقصان کی اطلاعات سامنے آ چکی تھیں، تاہم امریکی میڈیا کے مطابق ہانگ کاؤ کا بیان کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کی جانب سے ان تنصیبات پر ایرانی حملوں کے اثرات کا پہلا براہِ راست اعتراف ہے۔
یہ اعتراف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی کے مستقبل اور ایرانی میزائل و ڈرون صلاحیتوں کے مقابلے میں امریکی فوجی اڈوں کی کمزوری واشنگٹن کی سکیورٹی پالیسی اور آئندہ کے فیصلوں میں ایک اہم مسئلہ بن چکی ہے۔
آپ کا تبصرہ