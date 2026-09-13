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عراق میں مسیحیوں کی املاک کے تحفظ کے لیے قانونی اقدامات مضبوط بنانے پر اتفاق

13 ستمبر 2026 - 16:09
News ID: 1865038
عراق میں مسیحیوں کی املاک کے تحفظ کے لیے قانونی اقدامات مضبوط بنانے پر اتفاق

عراق کے وزیر انصاف خالد شوانی نے کلڈانی کلیسا کے سربراہ مار پولس سوم نونا سے ملاقات میں مسیحی شہریوں کی املاک کے تحفظ، ان کے قانونی و ملکیتی حقوق کے دفاع اور ان کی جائیدادوں پر کسی بھی قسم کے قبضے یا ناجائز استعمال کی روک تھام کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی وزیر انصاف خالد شوانی نے اتوار کے روز عراق اور دنیا بھر میں کلڈانی کلیسا کے سربراہ مار پولس سوم نونا سے ملاقات کی۔

ملاقات میں دونوں فریقوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور زیرِ غور معاملات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مسیحی شہریوں کی املاک کے تحفظ اور ان کے قانونی و ملکیتی حقوق کے دفاع کے لیے وزارت انصاف کے اقدامات پر خصوصی گفتگو ہوئی۔

عراقی وزارت انصاف کے بیان کے مطابق، ان اقدامات کا مقصد مسیحی شہریوں کی جائیدادوں کا تحفظ یقینی بنانا اور ان پر کسی بھی قسم کے قبضے، تجاوز یا ناجائز استعمال کو روکنا ہے۔

ملاقات میں جائیداد کے مالکان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی اقدامات اور متعلقہ طریقہ کار کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ مسیحی شہریوں کی ملکیت کا تحفظ اور ان کے حقوق کی پامالی کی روک تھام یقینی بنائی جا سکے۔

وزارت انصاف نے اس بات پر زور دیا کہ مسیحی شہریوں کی املاک اور ان کے قانونی و ملکیتی حقوق کا تحفظ وزارت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ملاقات میں بھی ان املاک پر کسی بھی قسم کے ناجائز قبضے یا غیر قانونی استع

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