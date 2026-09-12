 یمنی فورسز کا آزاد علاقوں میں کنٹرول برقرار، سعودی جنگی حکمت عملی ناکام

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،سعودی عرب کی مسلسل فضائی کارروائیوں کے باوجود یمنی مسلح افواج نے حالیہ دنوں میں دوبارہ حاصل کیے گئے علاقوں میں اپنی پوزیشنیں برقرار رکھتے ہوئے نئی دفاعی لائنوں پر مورچے سنبھال لیے ہیں۔
المیادین کے مطابق سعودی فضائیہ نے یمنی فورسز کے ٹھکانوں پر متعدد حملے کیے، تاہم وہ یمنی افواج کی میدانی پوزیشن یا جنگی صف بندی میں کوئی نمایاں تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
رپورٹ کے مطابق یمنی فورسز اب بھی مغربی ساحلی علاقوں اور آبنائے باب المندب سمیت اہم اسٹریٹجک مقامات پر مکمل کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
یمنی فورسز نے 3 ستمبر 2026 سے مغربی یمن میں اللہ اشد بأساً و اشد تنکیلاً کے نام سے وسیع فوجی کارروائی شروع کی تھی، جس کے دوران تعز اور الحدیدہ صوبوں کے 6 اضلاع کو کنٹرول میں لے کر تقریباً 5 ہزار 400 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ حاصل کیا گیا۔
اس کارروائی کے دوران یمنی فورسز نے باب المندب آبنائے، اہم جزائر پریم (میون) اور حنیش کے علاوہ اسٹریٹجک بندرگاہ المخا پر بھی کنٹرول حاصل کیا۔
یمنی پیش قدمی کے بعد سعودی عرب نے فضائی حملوں میں اضافہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطوں کے دوران یمنی فورسز کے خلاف براہِ راست امریکی مداخلت کی درخواست کی، تاہم یہ درخواست مسترد کردی گئی۔
رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکا نے سعودی عرب کو انٹیلی جنس معاونت فراہم کرنے کے لیے 100 سے زائد فوجی مشیر بھیجے ہیں، تاہم واشنگٹن نے براہِ راست فوجی مداخلت سے گریز کیا ہے۔
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