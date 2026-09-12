 برکس کا ایٹمی تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،نئی دہلی میں برکس کے 18ویں سربراہی اجلاس کے اختتامی اعلامیے میں دنیا بھر میں جاری تنازعات اور بڑھتے ہوئے بحرانوں کا حوالہ دیتے ہوئے آئی اے ای اے کے حفاظتی نظام کے تحت آنے والی غیر فوجی جوہری تنصیبات کے تحفظ پر زور دیا گیا۔
اعلامیے میں برکس رہنماؤں نے آئی اے ای اے کی نگرانی میں موجود شہری جوہری تنصیبات پر جان بوجھ کر کیے جانے والے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
برکس ممالک نے دنیا کے مختلف خطوں میں جاری تنازعات، بڑھتی ہوئی عالمی تقسیم اور بین الاقوامی نظام کو کمزور کرنے کے رجحان پر بھی تشویش ظاہر کی۔ رہنماؤں نے توانائی کے تحفظ اور عالمی توانائی سپلائی چین کے تسلسل کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
اعلامیے میں ان یکطرفہ پابندیوں کی بھی مخالفت کی گئی جو بین الاقوامی قانون سے متصادم ہوں۔
اجلاس کے شرکا نے 2026 میں ماسکو میں برکس نیو ڈیولپمنٹ بینک کا اجلاس منعقد کرنے پر روس کا بھی شکریہ ادا کیا۔
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