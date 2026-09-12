سعودی تنصیبات پر حملے کا الزام مسترد، عراقی مزاحمت کا بڑا ردعمل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی مزاحمتِ عراق نے سعودی عرب کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الزامات یمن میں سعودی افواج کی مسلسل ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہیں۔
عراقی مزاحمت نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت عراق نے کسی معتبر ثبوت یا ٹھوس تحقیقات کے بغیر ان الزامات کو قبول کرنے میں جلد بازی کی۔
بیان میں کہا گیا کہ عراقی مزاحمت یمنی عوام کی حمایت جاری رکھے گی اور سعودی عرب کی جانب سے یمن پر طویل عرصے سے جاری محاصرے اور کارروائیوں کی مذمت کرتی ہے۔
اسلامی مزاحمتِ عراق نے خبردار کیا کہ عراق کو ایسے بحرانوں میں دھکیلنے کی کوششیں، جو صہیونی اور امریکی منصوبوں کا حصہ ہوں، بالآخر عراق کے دشمنوں کو فائدہ پہنچائیں گی۔
گروپ نے واضح کیا کہ وہ سعودی تنصیبات پر حملے سے متعلق حقیقت سامنے لانے کے لیے کسی بھی سرکاری تحقیقاتی کمیٹی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔
آپ کا تبصرہ