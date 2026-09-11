پاکستان کا یمن کے خلاف فوجی کارروائی سے انکار

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان سجاد حیدر خان نے انصار اللہ یمن کے خلاف کارروائی کے لیے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان سے درخواست کیے جانے سے متعلق سوال پر کہا کہ موجودہ صورتحال میں ایسا کوئی معاملہ زیر غور نہیں اور اسے محض ایک مفروضہ قرار دیا۔
انہوں نے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدے، جسے ’’معاہدہ مکہ‘‘ کہا جاتا ہے، کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ علاقائی امن و استحکام کے فروغ اور دفاعی باز deterrence کی بنیاد پر قائم ایک دفاعی اتحاد ہے۔
پاکستانی ترجمان نے کہا کہ اس وقت انصار اللہ کے خلاف فوجی کارروائی سے متعلق تمام باتیں مفروضے پر مبنی ہیں، جبکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط ایک حقیقت ہے۔ پاکستان اس معاہدے کی شرائط اور تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا، تاہم فی الحال اس نوعیت کی کوئی بحث نہیں ہو رہی۔
رائٹرز کی اس رپورٹ کے بارے میں سوال پر کہ اسلام آباد نے ایران کو سعودی عرب کے خلاف انصار اللہ کے استعمال سے باز رہنے کی تنبیہ کی ہے، سجاد حیدر خان نے اسے غیر مصدقہ قرار دیا اور اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان یمن میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور اس سلسلے میں تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کی خودمختاری، علاقائی سالمیت، سلامتی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔
ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر امریکی تجارتی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی وزارت تجارت اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے اور آئندہ اقدامات کا فیصلہ قومی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے جائزے کے نتائج کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
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